Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά το επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προχωρήσει στη διαγραφή του από την Ευρωομάδα, ενώ πλέον η απόφαση αφορά και τη διαγραφή του από το κόμμα.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, επρόκειτο για μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την αρμόδια Επιτροπή του κόμματος, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία απομάκρυνσης του ευρωβουλευτή.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, όταν ο ευρωβουλευτής επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Ο τελευταίος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Νίκου Παππά, ενώ ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διώχθηκε για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».