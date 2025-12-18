Μετά τη μήνυση για ξυλοδαρμό και τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς βρίσκεται πλέον εκτός του κόμματος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, παραμένοντας άφαντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε μέσω τρίτης χώρας και επέστρεψε στην Ελλάδα για να αποφύγει τις συνέπειες της πράξης του.

Η μαρτυρία του δημοσιογράφου

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν:

«Κάποιος μου βάζει μία τρικλοποδιά. Γυρίζω πίσω και διαπιστώνω ότι ήταν ο συγκεκριμένος. Του λέω μην τολμήσεις και με ξανακουμπήσεις. Μου λέει ‘πάμε έξω να λογαριαστούμε’. Δεν πίστευα ποτέ ότι ο άνθρωπος αυτός θα με χτυπήσει. Λέω ‘πάμε έξω, εγώ έτσι κι αλλιώς θα φύγω, εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις’. Και όταν περάσαμε το κατώφλι, νιώθω δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου που με ανάγκασαν να πέσω κάτω».

Η αντίδραση του Νίκου Παππά

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Παππάς αναφέρει:

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Ίσως αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που ‘μετέφερε’ γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των Αρχών όταν χρειαστεί, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Νομικές ενέργειες και αντιδράσεις

Ο Νίκος Γιαννόπουλος κατέθεσε μήνυση στη βελγική εισαγγελία και εξετάζει την υποβολή ασφαλιστικών μέτρων κατά του ευρωβουλευτή και πρώην μπασκετμπολίστα. Όπως δήλωσε:

«Ούτε και τώρα θέλω να τον ακούσω. Θα τον δω, αν τον δω, στην αίθουσα του δικαστηρίου στο Στρασβούργο και στην Ελλάδα όταν γίνει η δίκη. Δεν έχω καμία όρεξη να τον ξαναδώ και τον παρακαλώ να μην ξαναεμφανιστεί μπροστά μου».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα, τα οποία καταδίκασαν την επίθεση. Την επίθεση καταδίκασε επίσης η ΕΣΗΕΑ, υπενθυμίζοντας και προηγούμενες δημόσιες επιθετικές τοποθετήσεις του Νίκου Παππά στα social media.