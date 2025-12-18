Αναταράξεις προκαλεί το περιστατικό που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Στρασβούργο, με πρωταγωνιστές τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο κ. Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου – διαδικασία που, σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία, καθώς αφορά αδίκημα άσκησης βίας από πρόσωπο με θεσμικό ρόλο.

Η ανάρτηση Παππά

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Παππάς παραδέχεται ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει διαφορετικά».

Όμως, υποστηρίζει προηγήθηκε πρόκληση εις βάρος του, χωρίς ωστόσο να μπαίνει σε λεπτομέρειες για τα γεγονότα της βραδιάς. Ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι η δική του εκδοχή θα τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, καθώς, όπως σημειώνει, υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες του περιστατικού.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Ομως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ισως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ακολούθησε τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, καθώς και την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, να απομακρύνει τον Νίκο Παππά από την ευρωομάδα του κόμματος και να κινήσει τις διαδικασίες για τη διαγραφή του από το κόμμα.

Όπως ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Το χρονικό

Με βάση όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση σε μπαρ από τον ευρωβουλευτή και κατέθεσε μήνυση. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του NEWS 24/7, ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν. «Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε λόγο λέγοντας του “μη με ξαναακουμπήσεις”. Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να “βγουν έξω να λογαριαστούν”.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων» συνεχίζει το δημοσίευμα ενώ προστίθεται: «Ο Νίκος Γιαννόπουλος, παρά το σοκ και τον πόνο του απευθύνθηκε φωνάζοντας του “τι κάνεις εκεί; εισαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”. “Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;” ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή».