Κάποιοι στην Κουμουνδούρου το ανέμεναν, αλλά για διαφορετικούς λόγους, έστω κι αν χαρακτήριζαν οξύθυμο χαρακτήρα τον διαγραφέντα ευρωβουλευτή. Ο Νίκος Παππάς βρίσκεται από χθες εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ λόγω… ξυλοδαρμού. Ο ευρωβουλευτής, πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ιστοσελίδα News247 και ο δημοσιογράφος της, Νίκος Γιαννόπουλος, επιτέθηκε και τον γρονθοκόπησε όταν τον πέτυχε έξω στο Στρασβούργο. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη το βράδυ της Τρίτης, σε κέντρο εστίασης που είχε επισκεφθεί ο Γιαννόπουλος μαζί με άλλα μέλη ελληνικής δημοσιογραφικής αποστολής. Στο ίδιο εστιατόριο ήταν και ο Παππάς, μαζί με συνεργάτες του. Την ώρα που ο δημοσιογράφος πήγε να φύγει από το μαγαζί, ο ευρωβουλευτής τού έβαλε τρικλοποδιά. Οταν εκείνος ζήτησε τον λόγο, του είπε να βγουν έξω για να «λογαριαστούν». Από εκεί και ύστερα τα πράγματα ξέφυγαν. Ο δημοσιογράφος καταγγέλλει ότι ο Παππάς τον χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές στο κεφάλι από πίσω, επίθεση που αντιλήφθηκαν και άλλα μέλη της αποστολής. Προχώρησε, δε, στην καταγγελία του συμβάντος και υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, όπου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου. Ο Παππάς τώρα βρίσκεται κατηγορούμενος από τις γαλλικές αρχές για άσκηση βίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με επιβαρυντικό παράγοντα τον θεσμικό του ρόλο ως ευρωβουλευτή. Οπως και να το κάνουμε, ο αιρετός δεν μπορεί να τραμπουκίζει πολίτες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητά του…

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»

Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η μήνυση για το επεισόδιο, ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε, με συνοπτικές διαδικασίες, τη διαγραφή του Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής και από το κόμμα. Σε ανακοίνωση η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά», ενώ προσθέτει ότι ενημερώθηκε και ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί και άλλα περιστατικά… παρορμητισμού του εν λόγω, όπως κάτι άκρως υβριστικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με πολίτες, λεκτική αντιπαράθεση σε δημόσιο χώρο κ.λπ.

Τα βαφτίσια της πρώτης Belh@rra

Σήμερα πραγματοποιείται, σε κλίμα εορταστικό, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belh@rra, που θα αποκτήσει το όνομα «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν. Στην τελετή θα παρευρεθούν ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, Δημήτριο Χούπη, και τον αρχηγό του ΓΕΝ, Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η σύνθεση της αποστολής, αφού πολλοί είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να παραστούν. Η παράδοση λέει πως τα βαφτίσια τα κάνει συνήθως γυναίκα, αλλά πληροφορούμαι ότι τα στοιχήματα δεν αποκλείουν ανατροπές…

Ανανέωση συμμαχίας

Στη Λοριάν, ο Δένδιας θα έχει συνάντηση και με τη γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, για θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς η σχετική συμφωνία οδεύει προς ανανέωση, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν και για την υλοποίηση υφιστάμενων ελληνογαλλικών συμφωνιών και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας (όπως πιθανές συμπαραγωγές με το πρόγραμμα SAFE).

Αγρότες στηρίζουν Τυχεροπούλου

Μήνυμα κατά των απατεώνων και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η δήλωση στήριξης που εξέδωσαν οι αγρότες των μπλόκων της Σιάτιστας, της Νίκης και του Φιλώτα, υπέρ της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Πρόκειται για τη δημόσια υπάλληλο που καθαιρέθηκε εκδικητικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στην αποκάλυψη του σκανδάλου, ως υπεύθυνη ελέγχων του οργανισμού και εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η υπόθεση της καθαίρεσής της βρίσκεται στα δικαστήρια και οι διαμαρτυρόμενοι αγροκτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας δήλωσαν ότι «στεκόμαστε στο πλευρό της και κάθε λειτουργού που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον χωρίς εξαρτήσεις και πιέσεις», ζητώντας «να σταματήσει κάθε μορφή στοχοποίησης όσων ανέδειξαν προβλήματα και παρατυπίες» για να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των αγροτών στους θεσμούς.

Επιτροπές και μικρά καλάθια…

Αρχικά θετικοί ήταν βουλευτές της αντιπολίτευσης στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για να συγκροτηθεί διακομματική επιτροπή που θα καταρτίσει σχέδιο μεταρρύθμισης του πρωτογενούς τομέα. Δεν περιμένουν όμως ότι θα γίνει κιόλας. Ενας βουλευτής μού είπε (γελώντας) ότι πριν από 2-3 χρόνια η κυβέρνηση είχε διατυπώσει ανάλογη ιδέα διακομματικής συνεννόησης για τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ. Από ό,τι μου είπε, το ΠΑΣΟΚ είχε στείλει γραπτώς προτάσεις προς συζήτηση, αλλά δεν υπήρξε καμία συνέχεια.