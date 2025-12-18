Το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, όλων των άρθρων και των τροπολογιών του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» κατέθεσε και τυπικά στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης επισήμανε ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποβάλλει το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων του νομοσχεδίου, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια.