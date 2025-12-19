Τη δική του άποψη για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο έδωσε με δηλώσεις του ο Νίκος Παππάς, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno» του MEGA. «Δεν με κολακεύει, δεν μου αρέσει, δεν με τιμά αυτό που συνέβη».

Ισχυρίστηκε ότι – παρότι δεν γνωρίζονται – του είπε κάτι πολύ προσωπικό και τον εξαγρίωσε. Ο Νίκος Παππάς, όπως περιέγραψε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του Mega, δεν γρονθοκόπησε ποτέ τον δημοσιογράφο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όμως τον χτύπησε, πράξη για την οποία δεν είναι περήφανος.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα, όπως φεύγω κάθε πρωί. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», εξήγησε ο ευρωβουλευτής.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

Σχετικά με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής είπε μεταξύ άλλων: «Η διαγραφή μου είναι το μόνο θετικό από αυτή την υπόθεση» και συνέχισε τονίζοντας ότι κανένας από το κομμα δεν τον πήρε τηλέφωνο, ενώ είπε ότι «ούτως ή άλλως δεν ταιριάζανε τα χνώτα μας πλέον, αλλάξαν επικεφαλής, είναι μετέωρο το κόμμα».

«Αν αντιδρούσα σε κάθε απειλή που δέχομαι, θα ήμουν είτε στη φυλακή είτε νεκρός», υπογράμμισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.