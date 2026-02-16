Μπορεί το κλίμα στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ να ήταν χαλαρό, ωστόσο οι προειδοποιητικές βολές για το ύφος του προσυνεδριακού διαλόγου και το διακύβευμα του συνεδρίου δεν έλειψαν, ούτε από τον Χάρη Δούκα αλλά ούτε από τον Παύλο Γερουλάνο. Τα δύο στελέχη μπορεί να μην ανέφεραν τίποτα για τα ζητήματα που μέσα στην εβδομάδα έγιναν αντικείμενο αντιπαράθεσης εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όμως υπογράμμισαν πως πρέπει να γίνει σαφές ότι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σκοπό να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.

Τους τόνους, πάντως, είχε φροντίσει να κρατήσει χαμηλούς ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε εσωκομματικό επίπεδο αρκέστηκε να κάνει αναφορά μόνο στην ανάγκη ενότητας – αντίθετα, επέλεξε να απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον προοδευτικό κόσμο να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ «χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ηγεμονισμούς». «Η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό δεν με αφορά και δεν σας αφορά», ανέφερε, σε μια αποστροφή που θεωρήθηκε αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα.

«Προγραμματικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς»

Από τη μεριά του, ο Δούκας υπογράμμισε πως ο στόχος του κόμματος για τις επόμενες εκλογές ήταν και παραμένει η πρώτη θέση. «Ουδέποτε αμφισβήτησα την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ήμουν ΠΑΣΟΚ από την αρχή, δεν έφυγα ποτέ», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως έχει ευθύνη να λέει τη γνώμη του. «Το συνέδριο δεν μπορεί να είναι συνέδριο στείρας καταμέτρησης κουκιών, γιατί αν μείνουμε σε αυτά και παίζουμε μόνο με τους συσχετισμούς, το συνέδριο δεν θα αφήσει τίποτα πίσω, θα το πάρει ο αέρας πριν καν φυσήξει», είπε. Επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει στο συνέδριο πως δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ («όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος κι αν είναι ο αρχηγός της, ο Δένδιας, ο ένας, ο άλλος», σχολίασε) και ζήτησε προγραμματικό διάλογο με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. «Ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Αν τον είχαμε ανοίξει νωρίτερα, δεν θα υπήρχε δυνατότητα για άλλα κόμματα που ακούμε τώρα ότι θα γίνουν», είπε.

«Πολιτική, οργανωτική και επικοινωνιακή αλλαγή»

Στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Γερουλάνος μίλησε για μια υπόσχεση που το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τηρήσει. «Δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα υπηρετήσουμε τη συντήρηση σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά. Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή από ριζοσπαστικά κόμματα. Κόμματα με όραμα και ρεαλισμό. Οχι από πολιτικούς που πουλούν την εντολή του λαού για ένα υπουργείο», επεσήμανε. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη τριών μεγάλων αλλαγών στον δρόμο για το συνέδριο: μιας πολιτικής («Εχουμε ένα δυνατό πρόγραμμα. Παραμένει όμως ευάλωτο στην πολυφωνία»), μιας οργανωτικής («Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν») και μιας επικοινωνιακής («Θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτές τις θέσεις θα τις υποστηρίξουμε με μια ηγετική ομάδα συντεταγμένη που αύριο θα τις κάνει πράξη»).

Βολές εκατέρωθεν στη συνεδρίαση

Αιχμές ένθεν κι ένθεν ακούστηκαν, πάντως, στη συνεδρίαση. «Αστικός μύθος ότι τα όργανα του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζουν (…) Η παράταξη δεν θα ανεχθεί κανέναν να έχει στρατηγική ήττας, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα», ανέφερε ο υπεύθυνος Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής σχολίασε πως «όποιος έχει το μάτι πάντα κολλημένο στο κοντέρ, κινδυνεύει να τρακάρει». Τόσο η Ευαγγελία Λιακούλη όσο και ο Μιχάλης Κατρίνης τάχθηκαν υπέρ της εσωκομματικής δημοκρατίας. «Η ενότητα απαιτεί ελευθερία και σεβασμό», σχολίασε η βουλευτής Λάρισας, ενώ και ο Κατρίνης επέμεινε πως «δεν υπάρχει ενότητα που σφυρηλατείται με συμφωνία σιωπής». Στο ζήτημα της ενότητας αναφέρθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης: «Η ενότητα είναι ευθύνη όλων μας. Η ευθύνη όμως έχει και διαβάθμιση με βάση τη θεσμική αρμοδιότητα».