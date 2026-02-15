Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στην ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, έθεσε από την πλευρά του, αυτό που θεωρεί ότι θα είναι το δίλημμα των επόμενων εκλογών, το οποίο όπως είναι: «Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με τη Νέα Δημοκρατία;».

Όπως τόνισε, το ερώτημα αυτό θα τεθεί απέναντι σε μια διακυβέρνηση που, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, δεν χάνει ευκαιρία να διεγείρει τα πιο συντηρητικά ένστικτα της κοινωνίας. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, η ευθύνη του κόμματος είναι να υπερβεί τα δικά του συντηρητικά αντανακλαστικά και να προχωρήσει μπροστά.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή, όπως υπογράμμισε, αφορά το πολιτικό πεδίο. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ισχυρό και ουσιαστικό πρόγραμμα, το οποίο όμως παραμένει ευάλωτο στην πολυφωνία. Σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα είναι φυσικό να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον συντονισμό και την ενότητα.

Η δεύτερη αλλαγή είναι οργανωτική. Το κόμμα, όπως σημείωσε, οφείλει να ανοίξει τις πόρτες του στην κοινωνία και να εντάξει στις τάξεις του δυνάμεις που επιθυμούν να συμπορευτούν. Για να γίνει αυτό, απαιτείται εμπιστοσύνη στις συλλογικότητες και στους εκπροσώπους τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους συνεταιρισμούς, στα επιμελητήρια και στον συνδικαλισμό, που σήμερα δοκιμάζεται έντονα.

Η τρίτη πρόκληση είναι επικοινωνιακή. Το ζητούμενο είναι να πειστεί η κοινωνία ότι οι θέσεις του κόμματος θα υποστηριχθούν από μια συντεταγμένη ηγετική ομάδα, έτοιμη να τις υλοποιήσει. Τα μηνύματα πρέπει να είναι καθαρά και προσαρμοσμένα σε κάθε κοινωνική ομάδα, δείχνοντας ότι το όραμα και οι προτάσεις αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πάνω απ’ όλα, απαιτείται συνέπεια: όσα θέλουμε να αλλάξουμε στην κοινωνία, να ξεκινήσουμε πρώτα να τα αλλάζουμε στους εαυτούς μας.

Η πολιτική πρόταση και οι όροι εμπιστοσύνης

Όπως επισήμανε ο κ. Γερουλάνος, κάποιοι πολίτες στράφηκαν προς τον Τσίπρα, πιστεύοντας πως είναι ο Ανδρέας του μέλλοντος — κάτι που, σύμφωνα με την τοποθέτηση, δεν ίσχυσε ποτέ. Άλλοι στήριξαν τον Μητσοτάκη, θεωρώντας τον προοδευτικό — κάτι που επίσης δεν επιβεβαιώθηκε. Τώρα, όμως, στρέφουν το βλέμμα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο περιγράφεται ως ένας «γίγαντας εν υπνώσει».

Για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη αυτών των πολιτών, απαιτούνται τρεις συν μία προϋποθέσεις: καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα, προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα και μια δέσμευση – να τηρηθεί απαρέγκλιτα η υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στόχος είναι να μην υπηρετηθεί η συντήρηση σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά.

Όπως υπογραμμίστηκε, ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή από ριζοσπαστικά κόμματα με όραμα και ρεαλισμό, όχι από πολιτικούς που ανταλλάσσουν την εντολή του λαού με κυβερνητικά αξιώματα.