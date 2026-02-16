Τα χαμόγελα δεν έλειπαν, οι τόνοι δεν ανέβηκαν, ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης αποχώρησε από την αίθουσα λίγο αφότου κατέβηκε από το βήμα της συνεδρίασης της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και δεν ξαναμπήκε μέσα –από μόνα τους όμως αυτά τα τρία στοιχεία δεν θα εγγυούνταν μια ομαλή συνεδρίαση, αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είχε επιλέξει να μην κάνει καμία αναφορά σ΄ όλα τα σημεία διαφωνίας των τελευταίων ημερών. Η όποια κουβέντα για τον αποκαλούμενο αλγόριθμο που αφορά την κατανομή των συνέδρων ή για τον διορισμό των επικεφαλής των ΝΟΕΣ δεν ήρθαν από εκείνον.

Ο Ανδρουλάκης προτίμησε να κάνει επίκληση στην ενότητα, να καλωσορίσει τα 44 πρώτα στελέχη της διεύρυνσης και να στηλιτεύσει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρά να ξεκινήσει έναν καυγά με τον Χάρη Δούκα ή τον Παύλο Γερουλάνο -και οι δύο είχαν προετοιμαστεί να απαντήσουν αν προκαλούνταν, όμως η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως ακολουθεί πια μια νέα στρατηγική απέναντι στους εσωκομματικούς αντιπάλους. Αυτή η στρατηγική φαίνεται πως περιλαμβάνει και τακτικότερες συνεδριάσεις οργάνων, καθώς οι συμμετέχοντες στην Πολιτική Γραμματεία έχουν μείνει με την εντύπωση ότι το όργανο θα συνεδριάσει και πάλι μεθαύριο (18/02).

«Η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό δεν με αφορά και δεν σας αφορά», ανέφερε ο Ανδρουλάκης, με πολλούς να εκτιμούν πως πρόκειται για μια αιχμή προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα -ενώ παράλληλα απηύθυνε προσκλητήριο συμπράταξης στους προοδευτικούς πολίτες.

Η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκαθαρίζοντας πως η ουσιαστική συναίνεση πρέπει να αναζητηθεί στη δεύτερη Βουλή με την αλλαγή του άρθρου 110, ώστε αυτή η κατοχύρωση να είναι συνταγματική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια δέσμη ριζικών αλλαγών, εστιάζοντας στον νόμο περί ευθύνης (άρθρο 86) για να μπει τέλος στην κάλυψη υπουργών από την εκάστοτε πλειοψηφία, στην απεξάρτηση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και στη συνταγματική κατοχύρωση της Αρχής Διαφάνειας για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες». Παράλληλα, άνοιξε την πόρτα για το άρθρο 16 προτείνοντας μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ευρωπαϊκού τύπου με παράλληλη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ το πακέτο συμπληρώνεται από τον έλεγχο των άσχετων τροπολογιών, την αλλαγή στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας (εκτός βγαίνει η σχετική πλειοψηφία, εντός παραμένει η αποσύνδεση της διαδικασίας από εκλογές) και τη ρητή υποχρέωση του κράτους για την προστασία από την κλιματική κρίση.

Δούκας: Όχι σε συνέδριο στείρας καταμέτρησης κουκιών

«Ουδέποτε αμφισβήτησα την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ήμουν ΠΑΣΟΚ από την αρχή, δεν έφυγα ποτέ», τόνισε ο Χάρης Δούκας στην δική του τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως τα στελέχη έχουν ευθύνη να λένε την γνώμη τους. «Το συνέδριο δεν μπορεί να είναι συνέδριο στείρας καταμέτρησης κουκιών, γιατί αν μείνουμε σε αυτά και παίζουμε μόνο με τους συσχετισμούς, το συνέδριο δεν θα αφήσει τίποτα πίσω, θα το πάρει ο αέρας πριν καν φυσήξει», προειδοποίησε.

Γερουλάνος: «Καθαρές θέσεις-Διακριτή ηγετική ομάδα-Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα»

Από την δική του πλευρά, ο Παύλος Γερουλάνος περιέγραψε τρεις αλλαγές που πρέπει να γίνουν προς το συνέδριο -μια πολιτική, μια οργανωτική και μια επικοινωνιακή: «Έχουμε ένα δυνατό πρόγραμμα. Παραμένει όμως ευάλωτο στην πολυφωνία», επεσήμανε για τις διαφορετικές πολιτικές γραμμές που υπάρχουν, ενώ για την σημασία της διεύρυνσης τόνισε πως «οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν». Οσον αφορά την επικοινωνιακή τακτική, ο Γερουλάνος τόνισε πως «θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτές τις θέσεις θα τις υποστηρίξουμε με μια ηγετική ομάδα συντεταγμένη που αύριο θα τις κάνει πράξη».

Καμία συνεργασία με τη ΝΔ

Ούτε ο Δούκας ούτε ο Γερουλάνος τάσσονται υπέρ της συνεργασίας με τη ΝΔ -ο ένας έχει κάνει σημαία το λεγόμενο ψήφισμα για να υπάρξει σχετική συνεδριακή απόφαση, στο οποίο επέμεινε και την Κυριακή. Και η θέση του αυτή ισχύει «όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος κι αν είναι ο αρχηγός της, ο Δένδιας, ο ένας, ο άλλος». Στον αντίποδα, ζήτησε προγραμματικό διάλογο με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. «Ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Αν τον είχαμε ανοίξει νωρίτερα δεν θα υπήρχε δυνατότητα για άλλα κόμματα που ακούμε τώρα ότι θα γίνουν», σχολίασε.

Για πρώτη φορά τόσο καθαρή θέση για το θέμα των συνεργασιών εξέφρασε και ο Γερουλάνος, ο οποίος μίλησε για μια υπόσχεση που το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τηρήσει: «Δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα υπηρετήσουμε τη συντήρηση σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά. Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή από ριζοσπαστικά κόμματα. Κόμματα με όραμα και ρεαλισμό. Όχι από πολιτικούς που πουλούν την εντολή του Λαού για ένα υπουργείο», επεσήμανε ο βουλευτής Α’ Αθήνας.

«Αυτονομία σημαίνει, προφανώς, ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτονομία σημαίνει ότι δεν θα είμαστε εμείς ο βατήρας για την επαναφορά στην πολιτική προσώπων τα οποία έχουν απαξιωθεί από την ίδια την κυβερνητική τους δράση», ανέφερε από την μεριά του ο Παναγιώτης Δουδωνής, «δείχνοντας» έμμεσα προς την φράση Δούκα για διάλογο χωρίς αποκλεισμούς. Η Άννα Διαμαντοπούλου, που έχει μιλήσει κόντρα στην πρόταση για ψήφισμα, δεν πήρε τον λόγο στην συνεδρίαση.

Αιχμές για την δημοκρατική λειτουργία και την ενότητα από βουλευτές

Δεν ήταν λίγοι οι βουλευτές που, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στην ευθύνη που έχει η ηγεσία για το ύφος και το είδος της ενότητας: «Η ενότητα είναι ευθύνη όλων μας. Η ευθύνη όμως έχει και διαβάθμιση με βάση τη θεσμική αρμοδιότητα», ανέφερε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. «Η ενότητα απαιτεί ελευθερία και σεβασμό», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη, ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης επεσήμανε πως «δεν υπάρχει ενότητα που σφυρηλατείται με συμφωνία σιωπής». Νωρίτερα, ο υπεύθυνος οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας, είχε απαντήσει στις γκρίνιες για έλλεψη εσωκομματικής δημοκρατίας: «Αστικός μύθος ότι τα όργανα του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζουν (…) Η παράταξη δεν θα ανεχθεί κανέναν να έχει στρατηγική ήττας, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα».