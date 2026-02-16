Στην υλοποίηση του πρώτου βήματος για τη σύνθετη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους ενός δισ. ευρώ, του ΑΔΜΗΕ προχώρησε η Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Οπως αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Με την απόφαση αυτή το Δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), που έχει το 51% στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, θα πρέπει να καλύψει τα 510 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 48,9% θα προέλθει από την ελεύθερη διασπορά.

Πρόκειται για την πρώτη από τις συνολικά δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνουν στην εταιρεία με τη διαδικασία να εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον προσεχή Οκτώβριο.

Με βάση τα βήματα για τις επόμενες διαδικασίες, μετά την αύξηση κεφαλαίου από τη Συμμετοχών, θα ακολουθήσει μια δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Κατά 1 δισ. ευρώ

Κατά τη Γενική Συνέλευση που θα συγκαλέσει η εταιρεία θα τεθεί το θέμα της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 1 δισ. ευρώ, προς τους τρεις μετόχους της: στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51%), στη State Grid (24%) και στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%).

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις έως το 2030, που θα φτάσουν τα 6,5 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι το 2034 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 8 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, καθώς και η ενίσχυση των γραμμών με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία μέσω νέων καλωδιακών συνδέσεων δίπλα στις υφιστάμενες.