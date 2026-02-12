Βουτιά σχεδόν 50% σημειώνει από τα υψηλά το bitcoin, με περιουσίες να χάνονται μετά το ξεπούλημα που εκδηλώνεται από τα τέλη του 2025. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε στα επίπεδα των 66.000 δολαρίων πριν να κινηθεί προς τα 67.000 δολάρια. Στις αρχές Οκτωβρίου του 2025 το bitcoin είχε φτάσει στα 125.000 δολάρια.

Οι νέες προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να ενισχύσουν ξανά τα κρυπτονομίσματα. Στις συγκεκριμένες αγορές καταγράφεται σταθερά χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, με αναλυτές του Bloomberg να κάνουν λόγο για ζοφερή διάθεση που έχει κυριεύσει τον κλάδο από τον Οκτώβριο και μετά.

Ενώ ισχυροί επενδυτές bitcoin έχουν αρχίσει να αγοράζουν ξανά, η αποτυχία του κρυπτονομίσματος να προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον από ευρύτερες αγορές δημιουργεί κίνδυνο περαιτέρω μειώσεων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η επιτάχυνση της πτώσης της τιμής του κρυπτονομίσματος στα επίπεδα των 60.000 δολαρίων χωρίς αντίστοιχες αυξήσεις στους όγκους συναλλαγών υποδηλώνει περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον και έλλειψη πεποίθησης αγοραστών για στήριξη των τιμών σε ενδιάμεσα επίπεδα. Αυτό δημιουργεί ευπάθεια σε περαιτέρω καθοδική πορεία, εκτιμούσαν αναλυτές στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Δύο σενάριαγια τις τιμές

Σε ανάλυσή του το Binance κάνει λόγο για δύο σενάρια για τις τιμές. Εάν το bitcoin διατηρηθεί πάνω από τα 60.000 δολάρια, οι αγοραστές μπορεί να αρχίσουν να επανέρχονται. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανάκαμψη προς τα 80.000 δολάρια, την επόμενη σημαντική ζώνη αντίστασης – όπως χαρακτηρίζεται. Στο δεύτερο σενάριο με βάση το οποίο η τιμή του bitcoin θα σπάσει καθοδικά και τα 60.000 δολάρια πριν ανέβει ξανά προς τα 80.000 δολάρια, αυτό θα μπορούσε να ρίξει την τιμή του κρυπτονομίσματος κάτω από τα 50.000 δολάρια όπου βρίσκεται η επόμενη σημαντική ζώνη συσσώρευσης, όπως αυτή χαρακτηρίζεται.

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να επιταχύνει κι άλλο τις πωλήσεις και αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων για την κάλυψη ανοικτών θέσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τρέχοντα επίπεδα πάνω από τα 60.000 δολάρια στην τιμή του bitcoin θεωρούνται σημαντικό ορόσημο για το κρυπτονόμισμα.

Προς το παρόν, μεγάλοι επενδυτές στο κρυπτονόμισμα έχουν εμφανιστεί ξανά ως αγοραστές αποκτώντας περίπου 53.000 bitcoins, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg. Στοιχεία από την εταιρεία ερευνών του κλάδου Glassnode δείχνουν ότι τα πορτοφόλια που κατέχουν περισσότερα από 1.000 bitcoins αγόρασαν περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα κατά την περίοδο αυτή.

Αυτό χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αγοραστική δραστηριότητα από τον Νοέμβριο ύστερα από εβδομάδες έντονων πωλήσεων. Οι αγορές αυτές βοήθησαν στη σταθεροποίηση των τιμών την απότομη πτώση, αλλά δεν είναι πανάκεια στις εξελίξεις.

Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ πιο μεγάλοι παίκτες έχουν επιστρέψει, η ευρύτερη τάση στην αγορά εξακολουθεί να υποδηλώνει κινδύνους. Εξαιρώντας τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και τα χρηματιστήρια, οι μεγάλοι παίκτες που κατέχουν bitcoins έχουν σημειώσει καθαρές πωλήσεις τον τελευταίο χρόνο, με περισσότερα από 170.000 κρυπτονομίσματα – αξίας περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων – να έχουν φύγει από αυτά τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, σύμφωνα με την Glassnode.