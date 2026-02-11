O προπονητής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ Εργκίν Αταμάν έχασε τη μητέρα του – αυτή που όπως είπε υπήρξε ο πιο μεγάλος υποστηρικτής του. Εφυγε χθες για την Τουρκία για να την κηδέψει. Δεν ξέρω από τι έπασχε και τι είδους μάχη έδωσε, αν έδωσε.

Ωστόσο, αν η μητέρα του Αταμάν χαροπάλευε τον τελευταίο καιρό ίσως ήταν κι αυτός ένας λόγος για τα πολλά που είδαμε τελευταία στη συμπεριφορά του τούρκου προπονητή: αναφέρομαι κυρίως στις συναισθηματικές του μεταπτώσεις.

Αν αυτό που λέω ισχύει, αν δηλαδή η περιπέτεια υγείας της μητέρας του υπήρξε μεγάλη και πολυήμερη, καλά είναι από την ιστορία αυτή να πάρουμε κι εμείς ένα μάθημα: οι κρίσεις μας για πολλά είναι σχεδόν πάντα ατελείς όταν δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της ζωής των συνθηκών των ανθρώπων του αθλητισμού που κρίνουμε. Οπως και να έχει τα θερμά συλλυπητήρια στον τούρκο κόουτς για την απώλεια της μητέρας του.

Εισηγήσεις

Η έλλειψη γνώσης λεπτομερειών που δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τα αγωνιστικά κάνει δύσκολες τις κρίσεις γενικότερα. Δείτε την περίπτωση του αργεντίνου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ Βιθέντε Ταμπόρδα. Ηρθε το περασμένο καλοκαίρι και για μήνες δεν μπορούσε να βρει λεπτά συμμετοχής στον ΠΑΟ καλά καλά ούτε στα φιλικά.

Απολύθηκε ο προπονητής Ρουί Βιτόρια που δεν τον καταλάβαινε, ήρθε ο Χρήστος Κόντης και πάλι δεν άλλαξε τίποτα: η συμμετοχή του στα παιχνίδια ήταν ελάχιστη κι ο Κόντης είπε μάλιστα πως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής «στο τακτικό κομμάτι δεν μπορούσε να προσαρμοστεί».

Ανέλαβε τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ αλλά και πάλι χρόνος για τον Ταμπόρδα δεν βρισκόταν μολονότι μάλιστα, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, ο ποδοσφαιριστής ήταν και προσωπική επιλογή του προέδρου Γιάννη Αλαφούζου που είχε ζητήσει από τον Ισπανό την αξιοποίησή του.

Τον Ιανουάριο όλοι όσοι γνωρίζουν τα εσωτερικά της ΠΑΕ έλεγαν ότι υπήρχαν εισηγήσεις λίγο-πολύ όλων όσοι ασχολούνται με την ανακατασκευή του ΠΑΟ ο παίκτης να δοθεί δανεικός. Ωσπου ο Μπενίτεθ υποχρεώθηκε εξαιτίας των απουσιών να τον χρησιμοποιήσει καθώς αρκετοί διαθέσιμοι μεσοεπιθετικοί δεν υπήρχαν. Και ο Ταμπόρδα σκόραρε και με τη Ρόμα στο τελευταίο ματς της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά και με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης για το πρωτάθλημα, αφού προηγουμένως είχε βάλει γκολ και με την Κηφισιά.

Αδικημένος

Τον αδικούσαν όλοι οι προηγούμενοι προπονητές; Με βάση όσα βλέπουμε η απάντηση είναι «ναι». Μπορεί να μην είναι σκληρός αθλητής και ταχυδυναμικός ποδοσφαιριστής, αλλά μπάλα ξέρει.

Στο Γ. Καραϊσκάκης έδειξε ότι έχει και επιστροφές καθώς τρεις φορές σταμάτησε παίκτη του Ολυμπιακού στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Λαφόν, πράγμα που δεν έκανε ούτε ο Σιωπής που έτρεξε πολύ για όλους, ούτε ο Κοντούρης που ήταν από τους καλύτερους: μιλάω για τους δύο που έπαιζαν στην μεσαία γραμμή μαζί του.

Από την άλλη ο Ταμπόρδα δεν έπαιζε ούτε στην Μπόκα Τζούνιορς όπου και ξεκίνησε: δώδεκα συμμετοχές είχε σε τριάμισι χρόνια παρουσίας εκεί και για αυτό δόθηκε δανεικός στη μικρομεσαία Πλατένσε. Αν τον αδικούσαν στον ΠΑΟ, τον αδικούσαν και στην Μπόκα.

Δύσκολο

Το γιατί δεν έπαιζε ωστόσο στον Παναθηναϊκό, μου μοιάζει απλό: είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνυπάρξει αγωνιστικά με τον Τάσο Μπακασέτα. Την Κυριακή στο Γ. Καραϊσκάκης ο Μπακασέτας ήταν στον πάγκο κι ο Αργεντινός στο γήπεδο.

Επειδή είχε προηγηθεί ο καβγάς του Μπακασέτα με οπαδούς του ΠΑΟ (το video έγινε viral) πολλοί μιλάνε για επιλογή του Μπενίτεθ που έχει να κάνει με την ψυχική κατάσταση του αρχηγού της Εθνικής. Αλλά ποιος άραγε γνωρίζει ακριβώς ποια είναι τα ψυχολογικά προβλήματα του Μπακασέτα κι αν όντως υπάρχουν; Οπότε γυρίζουμε σε αυτό που έγραφα στην αρχή: πολλές φορές, όταν δεν γνωρίζει κανείς λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την ψυχολογική κατάσταση των πρωταγωνιστών, καλό είναι να αποφεύγονται πομπώδη συμπεράσματα. Μιλάμε πάντα για ανθρώπους. Και μάλιστα πολύ πιεσμένους.

Τέταρτος

Απόψε έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου: ο ΠΑΟ πάει στην Τούμπα να βρει τον ΠΑΟΚ με σκοπό να ανατρέψει το εις βάρος του 0-1, μια ήττα που γνώρισε εντός έδρας μία εβδομάδα πριν. Οι δύο ομάδες έχουν αγωνιστεί τρεις φορές και στις τρεις προηγούμενες είδαμε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό κι απόψε μπορεί να δούμε την τέταρτη εκδοχή του απέναντι πάντα στον ίδιο αντίπαλο!

Στη Λεωφόρο, στο ματς του πρωταθλήματος που ο Παναθηναϊκός κέρδισε, ο Μπενίτεθ είχε χρησιμοποιήσει τον Λαφόν κάτω από τα γκολπόστ και τους Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα, στο κέντρο τους Σιώπη, Τσιριβέγια και Μπακασέτα, ενώ οι Τετέ, Ζαρουρί και Πάντοβιτς ήταν στην επίθεση. Οι εκπλήξεις εκείνο το βράδυ ήταν ο Γεντβάι σε θέση δεξιού μπακ, το μαν του μαν του Σιώπη στον Κωνσταντέλια και ο Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Στην Τούμπα, στο ματς που ο ΠΑΟ έχασε, η άμυνα ήταν διαφορετική καθώς έμεινε δεξιά ο Γεντβάι, αλλά αριστερά βρέθηκε ο Καλάμπρια, ενώ τερματοφύλακας ήταν ο Κότσαρης και φορ ο Σβιντέρσκι. Στο τρίτο παιχνίδι των δύο, μία εβδομάδα πριν, ο Μπενίτεθ ξεκίνησε με 4-2-3-1, είχε στην άμυνα τον Ινγκασον, στη μεσαία γραμμή τους Τσέριν, Κοντούρη, Μπακασέτα και στην επίθεση την τριάδα Αντίνο, Ζαρουρί, Τεττέη. Το καταπληκτικό της ιστορίας είναι ότι άλλο Παναθηναϊκό θα δούμε κι απόψε. Λογικά θα χρησιμοποιηθεί η ενδεκάδα του ΠΑΟ που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Αλλά με τον Μπενίτεθ όρκο δεν μπορεί να πάρεις: κοιτάζει πάντα τον αντίπαλο πιο πολύ από την ομάδα του.

Απλός

Ο άλλος ημιτελικός είναι πιο απλός. Ο Λεβαδειακός ξανασυναντά τον ΟΦΗ. Είναι το τρίτο συνεχόμενο ματς των δύο. Τα δύο προηγούμενα έγιναν στην Κρήτη, οι δύο έφεραν ισοπαλία στο πρώτο (1-1 στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος), ενώ ο ΟΦΗ κέρδισε το δεύτερο: την περασμένη Κυριακή επιβλήθηκε του Λεβαδειακού με 3-2. Ολα αυτά μπορεί να σημαίνουν πολλά, μπορεί και τίποτα.

Φωτιάς

Στο μεταξύ, ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Στο VAR θα υπάρχει o Oλλανδός Κλέι Ρούπερτι. Ο Φωτιάς είναι στο κέντρο της προσοχής όλων. Εχει απόψε μπροστά του ένα παιχνίδι που χωρίς υπερβολή μπορεί να αποδειχτεί ιστορικό για την ελληνική διαιτησία. Αν τα πάει πολύ καλά, θα ανοίξει σοβαρά η συζήτηση για την επιστροφή των ελλήνων διαιτητών από του χρόνου κιόλας και στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι ο αρχιδιαιτητής της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι αυτό το έχει ζητήσει από την ΚΕΔ ήδη από πέρυσι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Αλλά θα συμβεί.