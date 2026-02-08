Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ νωρίς στο παιχνίδι και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν με επιτυχία το προβάδισμά τους, αντέχοντας στην πίεση των γηπεδούχων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλυσε τα αίτια της ήττας, επισημαίνοντας ότι το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του προήλθε από λάθος στη δική της λειτουργία. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, όπως υπογράμμισε, ο Παναθηναϊκός έκλεισε τους χώρους, δυσκολεύοντας σημαντικά την επιθετική ανάπτυξη των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, μέχρι το 7ο λεπτό που ήρθε το γκολ από δικό μας λάθος. Από ένα λάθος οριακά πέρασε η μπάλα μέσα από το τέρμα μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να απειλήσουμε όμως ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή αμυντική παρουσία. Πιο πολύ τον ενδιέφερε η άμυνά του παρά το να βάλει δεύτερο γκολ και έτσι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και χάσαμε το παιχνίδι.

Είναι πολύ μικρή η βαθμολογική διαφορά, είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και όλοι την έχουμε χάσει και πιστεύω αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος»