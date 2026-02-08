Πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι φίλαθλοι συγκινήθηκαν με την προβολή ενός αφιερωματικού VIDEO στα matrix του γηπέδου, που αναδείκνυε τη μνήμη των 21 αδικοχαμένων φιλάθλων.

Η ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, θυμίζοντας σε όλους τη σημασία της ιστορικής αυτής ημέρας για τον Ολυμπιακό και την ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα.

Το αφιέρωμα αποτέλεσε μια στιγμή σεβασμού και περισυλλογής, ενώ οι χιλιάδες οπαδοί στις κερκίδες τίμησαν με σιωπή και χειροκροτήματα τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.