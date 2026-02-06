Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (8/2), καθώς οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Το μεγάλο παιχνίδι των «αιωνίων», που θα διεξαχθεί στις 21:00 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αναμένεται να διεξαχθεί σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να γεμίζει κάθε γωνιά του φαληρικού γηπέδου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/2) ότι δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο εισιτήριο για το ντέρμπι, επιβεβαιώνοντας ακόμη ένα sold out στο «Γ. Καραϊσκάκης».