Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.

Την Κυριακή συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της 8ης Φεβρουαρίου 1981, όταν 21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όπως γνωστοποίησε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ, η επιμνημόσυνη δέηση θα τελεστεί το Σάββατο (7/2) στις 13:30 στο φαληρικό στάδιο, στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7”.