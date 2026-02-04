Με το διπλό στις αποσκευές του επιστρέφει από την Τρίπολη ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες με γκολ των Γκαρθία (3’), Ταρέμι (27’) και Ζέλσον (59′), επικράτησαν του Αστέρα με 3-0, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League και επέστρεψαν στην κορυφή.

Οι Ερυθρόλευκοι κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο του «Θ. Κολοκοτρώνης» και έφυγαν με το τρίποντο της νίκης από την αρκαδική πρωτεύουσα, με το οποίο έφτασαν τους 46 βαθμούς σε 19 αναμετρήσεις. Μια επίδοση που τους φέρνει στην πρώτη θέση και στο +1 από την δεύτερη ΑΕΚ, αλλά και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Μεγάλο παιχνίδι από τον Ποντένσε, που είχε την ασίστ στο δεύτερο γκολ, αλλά ήταν μέσα και στα τρία τέρματα των Πειραιωτών, ενώ ο Ταρέμι είχε γκολ και ασίστ. Ντεμπούτο με τα χρώματα του Ολυμπιακού για τον Κλέιτον, που ήταν πολύ κινητικός στο μισαώρο που αγωνίστηκε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο κυριακάτικο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (8/2, 21:00) για την 20η στροφή της Super League.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Ποντένσε και Νασιμέντο πίσω από τον Ταρέμι. Από την άλλη, ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξε τον Αστέρα Τρίπολης με την εξής 11άδα: Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Καστάνιο, Πομόνης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες, Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα, Τζοακίνι και Μίτροβιτς.

0-2 με Γκαρθία και Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε για πρώτη φορά μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ποντένσε. Ο Πορτογάλος έκανε το φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Αστέρα, αλλά ο Τσιντώτας έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ.

Μετά την εκτέλεση, ο Ντάνι Γκαρθία έκλεψε την μπάλα και με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Στο 8’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-0 με τον Ταρέμι. Ο Ποντένσε εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι από δεξιά, ο Ιρανός πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τσιντώτας έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε.

Ό,τι δεν κατάφερε στο 8’, το έκανε στο 27’ ο Ταρέμι. Ο Ποντένσε έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Ιρανό, αυτός σούταρε με τη μία, η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιντώτα για το 2-0 του Ολυμπιακού.

Στο 30’ και στο 32’ ο Αστέρας είχε δύο τελικές, με τους Εμμανουηλίδη και Μεντιέτα, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Τζολάκης ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα δύο γκολ.

Ευκαιρία με Έσε

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 51’ με τον Έσε. Ο Κοστίνια έκανε το γύρισμα από δεξιά στον Αργεντινό, αυτός σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσιντώτα.

0-3 με Ζέλσον Μαρτίνς

Στο 59’ ο Ολυμπιακός σκόραρε τρίτο γκολ με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Ποντένσε ελίχθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, άδειασε με εκπληκτικό τρόπο τον αντίπαλό του και έδωσε στον Ταρέμι, ο Ιρανός επιθετικός σούταρε από πλάγια θέση και ο Ζέλσον Μαρτίνς από κοντά με προβολή έκανε το 3-0 για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, σφραγίζοντας το τρίποντο.

Ντεμπούτο Κλέιτον

Στο 64’ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στην ανμαέτρηση, με τους Κλέιτον, Αντρέ Λουίζ και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Μαρτίνς, Ταρέμι και Έσε, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Τρία λεπτά μετά (67’) μάλιστα ο Λατινοαμερικάνος στράικερ απείλησε με δυνατό σουτ από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 73’ ο Ρέτσος σούταρε με τη μία από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Τσιντώτας απέκρουσε. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με τους Γιαζίτσι και Καλογερόπουλο αντί των Ποντένσε και Ρέτσου, καθώς ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 85’ ο Γιαζίτσι εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι από δεξιά, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρε. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 3-0.