Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 3-0 του Αστέρα Τρίπολης στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, με γκολ από τους Ντάνι Γκαρθία, Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μάρτινς.

Με αυτήν τη νίκη, οι Πειραιώτες έφτασαν στους 46 βαθμούς, ξεπερνώντας την ΑΕΚ κατά έναν και τον ΠΑΟΚ κατά δύο, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει ωστόσο παιχνίδι λιγότερο, κόντρα στην Κηφισιά, το οποίο θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 17:00

Αστέρας Aktor – Βόλος 18:00

Κηφισιά – Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 16:00

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 17:00

Άρης – ΠΑΟΚ 19:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 21:00