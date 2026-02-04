Τρομερός Ολυμπιακός στην Τρίπολη με σκόρερ αυτή την φορά τον Ζέλσον Μαρτίνς για το 3-0. Καταπληκτικός Ντάνιελ Ποντένσε απέφυγε 2 αντίπαλους και πάσαρε ιδανικά στον Ταρέμι με τον Ιρανό να κάνει κάθετη πάσα και να σερβίρει στον πορτογάλο.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με τον Ζέλσον – Φανταστική ενέργεια Ποντένσε (vid)
Στο Μεξικό ο Μόντσου, τελικές επαφές με τη Χουάρες
Για το Μεξικό αναχώρησε σήμερα ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στη Χουάρες.
Παναθηναϊκός: Με Κοντούρη στην ενδεκάδα!
Στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για τον πρώτη ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο 20χρονος μέσος “εξαργυρώνει” την καλή του εμφάνιση στο ματς με την Κηφισιά και είναι στις βασικές επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ενδεκαδάτος είναι και ο Αντίνο. Ντεμπούτο στην αποστολή κάνει ο νεοαποκτηθείς Ερνάντεθ, ο οποίος είναι στον πάγκο […]
Το όμορφο, κοινό βίντεο των Αστέρα και Ολυμπιακού για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου
Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός έστειλαν από κοινού μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου.