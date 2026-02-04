Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν κεφάλι στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, βρίσκοντας δίχτυα σε ένα χρονικό σημείο που τους έδωσε ψυχολογικό προβάδισμα απέναντι στον Asteras Aktor.

Ο πρωταγωνιστής της φάσης ήταν ο Ντάνι Γκαρθία, με τον έμπειρο Ισπανό μέσο να σημειώνει το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πρόκειται, μάλιστα, για ένα γκολ με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν μόλις το πέμπτο σε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα.

Το αμέσως προηγούμενο τέρμα του Γκαρθία είχε καταγραφεί τη σεζόν 2023-24, όταν είχε σκοράρει στη νίκη της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-0 απέναντι στην Αλμερία, στο μοναδικό του γκολ με τους Βάσκους. Στο παρελθόν, είχε βρει δίχτυα τρεις φορές με τη φανέλα της Έιμπαρ, συμπληρώνοντας έτσι έναν ιδιαίτερα «φτωχό» αλλά αξιοσημείωτο επιθετικό απολογισμό.