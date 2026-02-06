Ο Πορτογάλος εξτρέμ συμπλήρωσε το όριο των τριών κίτρινων καρτών, με την τελευταία να έρχεται στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι», αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προβλέπει ο κανονισμός, επέλεξαν να τον δηλώσουν τιμωρημένο στο ματς με την ομάδα του Αγρινίου, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στις οποίες θα μπορούσε να εκτίσει την ποινή του ήταν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 20ή αγωνιστική, η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (21η αγωνιστική) και το παιχνίδι στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ο Ποντένσε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, δείχνοντας σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν. Τη φετινή σεζόν μετρά συνολικά 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει 2 γκολ και μοιράσει 8 ασίστ.

Αναλυτικά, το απουσιολόγιο της Super League, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής: