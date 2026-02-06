O πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Βέλιμιρ Ζάετς, μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, αλλά και την τελευταία μεταγραφή της ομάδας, τον 20χρονο Κροάτη Αντριάνο Γιαγκούσιτς στην εκπομπή Footbalktalk, που προβάλλεται από το κανάλι των ΝΕΩΝ στο youtube. Συγκεκριμένα, ο κ. Ζάετς ανέφερε: «Πιστεύω ότι είναι ένας καλός κεντρικός παίκτης. Εμείς θα θέλαμε να το πάρουμε (Ντιναμό Ζάγκρεμπ). Τον πήρε ο Παναθηναϊκός επειδή έδωσε πιο πολλά λεφτά και αυτό είναι. Είναι καλός κεντρικός, καλός μπαλαντέρ και δεν ξέρω ποιον μου θυμίζει, ίσως το δικό μου στυλ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει γιατί είναι σε φόρμα και γιατί έχει πείσμα. Είναι σε φόρμα γιατί δεν είχαμε μεγάλο διάλειμμα και παίζει αρκετά καλά».
 Σχετικά με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και φέτος είναι ξανά εκτός διεκδίκησης τίτλου, ο Βέλιμιρ Ζάετς ανέφερε: «Είναι δύσκολο. Δύσκολο. Δεν είμαι μέσα, Δεν ξέρω καλά πράγματα, αλλά είμαι Παναθηναϊκός και το δηλώνω. Και αυτό είναι λυπηρό, που δεν έχουμε πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα.  Και εγώ όσο μπορώ να βοηθήσω είμαι εδώ. Είπα στον Στέφανο (Κοτσώλης) να μου στείλει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, να έρθω με αγώνα και με χαρά τα κάνω».
