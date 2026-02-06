O πρώην άσος του, μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, αλλά και την τελευταία μεταγραφή της ομάδας, τον 20χρονο Κροάτη Αντριάνο Γιαγκούσιτς στην, που προβάλλεται από το. Συγκεκριμένα, ο κ. Ζάετς ανέφερε: «Πιστεύω ότι είναι ένας καλός κεντρικός παίκτης. Εμείς θα θέλαμε να το πάρουμε (Ντιναμό Ζάγκρεμπ). Τον πήρε ο Παναθηναϊκός επειδή έδωσε πιο πολλά λεφτά και αυτό είναι. Είναι καλός κεντρικός, καλός μπαλαντέρ και δεν ξέρω ποιον μου θυμίζει, ίσως το δικό μου στυλ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει γιατί είναι σε φόρμα και γιατί έχει πείσμα. Είναι σε φόρμα γιατί δεν είχαμε μεγάλο διάλειμμα και παίζει αρκετά καλά».