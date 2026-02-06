Εξι ματς σε 19 βράδια είναι… λογαριασμός που δύσκολα βγαίνει. Πολλώ δε μάλλον αν ρίξει κάποιος μια πιο προσεκτική ματιά σε διευθύνσεις και ονόματα: Η Λεβερκούζεν (20/1) και ο Αγιαξ (28/1) για την πρόκριση στο Champions League. Τα ντέρμπι με την ΑΕΚ (1/2) και τον Παναθηναϊκό (8/2) στην εβδομάδα που τρέχει πίσω και εμπρός. Ενδιάμεσα η έξοδος στην Τρίπολη (4/2) και το μοναδικό κλειδί rotation στο Φάληρο κόντρα στον Βόλο (24/1).

Και όμως ως εδώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παράπονο δεν πρέπει να έχει. Δεν είναι μόνο η ιστορική πρόκριση στο top 24 κάτω από τα άστρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και η επιστροφή στην κορυφή του πίνακα της Super League για πρώτη φορά από τα μέσα Δεκέμβρη. Είναι και κάτι ακόμη που έχει προκαλέσει στον Βάσκο αυτό που κάποτε προσπάθησαν να ορίσουν με την – όχι και τόσο πετυχημένη – έκφραση «ευχάριστος πονοκέφαλος»…

Το «γιατί» απαντάται εύκολα. Είναι 48 ώρες πριν από το αντάμωμα με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του προφανώς σε ό,τι αφορά το τελευταίο τρίτο του γηπέδου δεν ξέρει ποιον να πρωτοεπιλέξει. Τον MVP της Τρίπολης, Ντανιέλ Ποντένσε, που έπειτα από καιρό δείχνει να επέστρεψε στο γεμάτο φεγγάρι του;

Τον ασταμάτητο Μεντί Ταρέμι που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ γκολ (16) και ασίστ (5) ως αντικαταστάτης και που προχθές είχε ξανά και τελική πάσα και εκτέλεση;

Το δίδυμο Ροντινέι – Ζέλσον Μαρτίνς που πιάνοντας τις δύο πτέρυγες της επίθεσης «καθάρισαν» τα ματς της Ευρώπης; Τον σεσημασμένο Αγιούμπ Ελ Κααμπί; Τον Τσικίνιο που σε αυτή τη διετία είναι η «κόλλα»;. Θα ήταν έξι για τέσσερις θέσεις. Λογικά όμως θα είναι έξι για πέντε μιας και ο Ροντινέι αναμένεται να επιστρέψει στα τετραγωνικά του δεξιού μπακ. Από τους 3+1 της επίθεσης όμως ποιος άραγε θα μείνει «έξω»; Θα είναι οι Ποντένσε – Μαρτίνς με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί; Θα είναι ο Τσικίνιο αντί του Ιρανού ή ακόμη και ο Ποντένσε σαν «10άρι» όπως έκανε στη Λεωφόρο; Ποιος ξέρει…

Ο Μεντιλίμπαρ

Το σίγουρο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ βλέπει την ομάδα του να αντέχει στην «κάθε τρεις μέρες δοκιμασία», το rotation του να δίνει λύσεις σε όλες τις θέσεις. Και τελικά να έρχεται και ένα ενδιαφέρον φορμάρισμα που αφορά και άλλες θέσεις. Γιατί με την ΑΕΚ ας πούμε ήταν καλός ο Λορέντσο Σιπιόνι, με τον Αστέρα σκόραρε ο Ντάνι Γκαρθία και οι δύο διεκδικούν ίσως από τον Χρήστο Μουζακίτη τη θέση του παρτενέρ του εξαιρετικού αυτό το διάστημα Σαντιάγκο Εσε. Μόνο στα στόπερ αντιμετωπίζει ένα θέμα ο Ολυμπιακός γιατί ο Λορέντσο Πιρόλα παραμένει τραυματίας (δεν προπονήθηκε ούτε χθες).

Και πάλι όμως ο Ζουλιάν Μπιανκόν, που έχει αναλάβει την αντικατάστασή του, τα καταφέρνει. Πίσω στον Ρέντη όμως: «Ηταν μια σημαντική νίκη. Και την πήραμε γιατί το κάναμε εμείς εύκολο, παίζοντας με συγκέντρωση και ένταση από το πρώτο λεπτό. Είδατε τι γίνεται όταν σκοράρουμε νωρίς» έλεγε ο Μεντιλίμπαρ στη σύντομη ομιλία του πριν από την προπόνηση.

«Είμαι ευχαριστημένος από κάποιες στιγμές στο παιχνίδι μας, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από κάποιες άλλες δεν είμαι. Και ειδικά από τις τελικές επιλογές που κάναμε ή κάποια εύκολα λάθη που μας έβαλαν σε κίνδυνο», πρόσθεσε, θυμίζοντας ότι δύσκολα θα βρεις έναν τόσο απαιτητικό προπονητή, απόλυτα ικανοποιημένο. Ειδικά πριν από ντέρμπι.

Το μνημόσυνο για τη Θύρα 7

Η ΠΑΕ Ολυµπιακός τιµά, όπως κάθε χρόνο, τη µνήµη των θυµάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό µήνυµα ζωής, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, αύριο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13.30 θα τελεστεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης το ετήσιο µνηµόσυνο, στη µνήµη των θυµάτων της τραγωδίας της Θύρας 7. Παράλληλα µε το µνηµόσυνο, οι Πειραιώτες θα πραγµατοποιήσουν και φέτος την καθιερωµένη εθελοντική αιµοδοσία, επίσης το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στον χώρο της αίθουσας Τύπου του σταδίου (είσοδος θυρών 33-35). Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης και ασφάλειας, η αιµοδοσία θα γίνεται αποκλειστικά µε ραντεβού. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210-4800.985.