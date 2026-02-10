Κι άλλο όνομα προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Γιάννης Κώτσιρας αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις στη γαστροκνημία με τον απεικονιστικό έλεγχο να δείχνει ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ έμεινε εκτός αποστολής για τον δεύτερο ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Καλάμπρια να προπονείται και να είναι διαθέσιμος, στις επιλογές του βρίσκονται και οι Τουμπά, Ρενάτο Σάντσες, ενώ εκτός έμειναν οι ανέτοιμοι Πελίστρι, Τζούριτσιτς και οι τραυματίες Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.