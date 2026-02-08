Ο φετινός Λεβαδειακός έμοιαζε ασταμάτητος, όμως ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που κατάφερε να του «κόψει τα φτερά». Οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-2 στο Παγκρήτιο και έγιναν η πρώτη ομάδα εκτός Big-4 που νικά τους Βοιωτούς τη σεζόν 2025/26. Μέχρι και το παιχνίδι της 8ης Φεβρουαρίου, ο Λεβαδειακός έτρεχε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί σε πρωτάθλημα […]