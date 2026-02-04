Ο Βιθέντε Ταμπόρδα μίλησε στο Matchday Mag του Παναθηναϊκού, για την καλύτερη περίοδο του στους Πράσινους, δηλώνοντας πως δείχνει στον κόσμο τις πραγματικές του δυνατότητες. Ο Αργεντινός εξηγεί ότι νιώθει πλέον απόλυτα προσαρμοσμένος, απολαμβάνει τη στήριξη συμπαικτών και φιλάθλων και πιστεύει πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει σε καλύτερες ημέρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βιθέντε Ταμπόρδα:

Διανύεις την πιο παραγωγική περίοδο απ’ τη μέρα που ήρθες στον Παναθηναϊκό. Ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά τα δύο γκολ που πέτυχες με τη Ρόμα και την Κηφισιά;

Είμαι πολύ χαρούμενος, διότι από τότε που ήρθα στον Παναθηναϊκό περίμενα αυτή τη στιγμή, δηλαδή να έχω συνεχόμενα παιχνίδια και να δείξω στον κόσμο του Παναθηναϊκού όλα όσα μπορώ να κάνω παίζοντας.

Θεωρείς ότι αυτές οι εμφανίσεις που πραγματοποίησες μπορούν να αποτελέσουν το σημείο καμπής για τη μετέπειτα πορεία σου στην ομάδα;

Ξέρω τις δυνατότητές μου και έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Σε αυτούς τους δύο τελευταίους αγώνες μπόρεσα να δείξω στον κόσμο αυτό που ξέρω, διότι ο καθένας ξέρει μέσα του τι μπορεί να δώσει, τι μπορεί να προσφέρει και πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Ελπίζω λοιπόν αυτό να είναι ένα καλό σημείο έναρξης, το οποίο να φέρει περισσότερα παιχνίδια με την παρουσία μου.

Φάνηκε στους πανηγυρισμούς σου πόσο πολύ το χάρηκες και πόση ένταση έβγαλες. Ένιωθες πίεση και βάρος το προηγούμενο διάστημα;

Δεν αισθανόμουν μέσα μου κάποιο βάρος, διότι, όπως προείπα, ήξερα και ξέρω πώς μπορώ να παίξω και τι μπορώ να προσφέρω στην ομάδα. Το να μπορώ λοιπόν να τα μετατρέπω όλα αυτά σε γκολ, βοηθώντας παράλληλα την ομάδα μου, είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό και το πανηγυρίζω και το ζω με πάθος, βοηθώντας την ομάδα.

Πώς ήταν η προσαρμογή σου στον Παναθηναϊκό και γενικότερα στην Ελλάδα;

Σίγουρα ήταν μία μεγάλη αλλαγή για εμένα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι κουράστηκα για να προσαρμοστώ, διότι ο σύλλογος με βοήθησε πάρα πολύ. Και η Ελλάδα είναι μία πανέμορφη χώρα με εξαιρετικούς ανθρώπους. Μοιάζει με την Αργεντινή. Στην αρχή δεν έπαιζα όσο ήλπιζα, άργησα και λίγο να προσαρμοστώ, κάτι που ίσως ήταν και λογικό. Υπήρξαν και οι αλλαγές με τους προπονητές, που ίσως καθυστέρησαν λίγο περισσότερο την προσαρμογή μου στους δύο-τρεις πρώτους μήνες. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία, γιατί ένας παίκτης πρέπει να είναι επαγγελματίας και να προσαρμόζεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος.

Δεν πανηγύρισες έντονα μόνο εσύ τα γκολ που πέτυχες, αλλά και όλοι οι συμπαίκτες σου, που ήρθαν με μεγάλη χαρά για να σε αγκαλιάσουν και να σε συγχαρούν. Πώς ένιωσες όταν όλοι έτρεξαν πάνω σου;

Πραγματικά, αυτό είναι πολύ όμορφο, να αισθάνεσαι τη ζεστασιά των συμπαικτών σου. Και το λέω και όσον αφορά εμένα, γιατί ακόμη και τις φορές που δεν έπαιζα, πάντα ήθελα το καλύτερο, και για την ομάδα μου και για τους συμπαίκτες μου. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους, που μου έδειχναν την αγάπη τους ακόμη κι όταν εγώ δεν αγωνιζόμουν. Είναι κάτι που δίνουμε ο ένας στον άλλο και είναι πολύ σημαντικό μέσα σε μία ομάδα.

Έχεις εντοπίσει διαφορές στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής σε σχέση με το ελληνικό και γενικότερα με την Ευρώπη;

Το καλό είναι ότι και εδώ υπάρχει πολύ πάθος, όπως και στην Αργεντινή. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, διότι οι Αργεντινοί είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε με πολύ πάθος. Μιλώντας όμως καθαρά για το ποδόσφαιρο, οι ρυθμοί είναι σίγουρα διαφορετικοί, ενώ και από τακτικής πλευράς, τα πράγματα επίσης είναι διαφορετικά. Είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών πραγμάτων. Δεν θα πω ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα, απλά είναι διαφορετικά.

Υπάρχει η άποψη ότι το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή είναι πιο ελεύθερο, ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί κυρίως λόγω της τακτικής. Τι γνώμη έχεις σχηματίσει παίζοντας πια στην Ευρώπη;

Ναι, ίσως ισχύει αυτό. Βεβαίως, αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τους προπονητές. Κάθε προπονητής έχει τον δικό του τρόπο, με τον οποίο θέλει να παίζει η ομάδα του. Αλλά ναι, ενδεχομένως στην Αργεντινή το παιχνίδι είναι πιο ελεύθερο.

Ζώντας την ομάδα εκ των έσω, νιώθεις ότι από εδώ και πέρα μπορούν να έρθουν καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό;

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο προπονούμαστε σε καθημερινή βάση: για να βελτιωνόμαστε και να κάνουμε μια καλή πορεία, ώστε να φέρουμε την ομάδα εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Ο Παναθηναϊκός είναι μία τεράστια ομάδα, που πρέπει να μάχεται σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες συμμετέχει. Και γι’ αυτό ακριβώς προπονούμαστε σκληρά, για να είμαστε έτοιμοι και να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά.

Το επόμενο διάστημα είναι πολύ απαιτητικό με αγώνες «τελικούς» σε Κύπελλο, Ευρώπη αλλά και πρωτάθλημα. Ποια είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα;

Πιστεύω ότι η νοοτροπία πρέπει να είναι η ίδια με αυτή των δύο τελευταίων αγώνων. Παίξαμε με μία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, τη Ρόμα, και το κάναμε καλά, όπως και απέναντι στην Κηφισιά είχαμε καλή εικόνα. Άρα η νοοτροπία πρέπει να παραμείνει η ίδια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα ματς που ακολουθούν.

Ήρθε η ώρα για μία διπλή μονομαχία με τον ΠΑΟΚ με φόντο τον τελικό του Κυπέλλου. Τι χαρακτήρα πρέπει να έχει η ομάδα για να φτάσει στον στόχο της;

Είναι σαφές ότι όταν υπάρχουν δύο αγώνες, μιλάμε για 180 λεπτά. Άρα πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Κυρίως όμως θεωρώ ότι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι να παίξουμε με πάθος και να δείξουμε τη δύναμη που έχει αυτή η ομάδα.

Ήδη ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ έχουν αναμετρηθεί δύο φορές στο πρωτάθλημα. Έχοντας την εικόνα αυτών των αγώνων, πού θεωρείς ότι θα κριθεί η πρόκριση στο Κύπελλο;

Σε τέτοιους αγώνες όλες οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές, γιατί στα μεγάλα ματς αυτές είναι που κάνουν τη διαφορά. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, γιατί όλοι μαζί κερδίζουμε εκμεταλλευόμενοι αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Πρόκειται για δύο ισοδύναμες ομάδες, οπότε θεωρώ ότι οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Πώς αισθάνεται ο Βισέντε στον Παναθηναϊκό;

Είμαι χαρούμενος! Όλοι στην ομάδα με υποδέχθηκαν πάρα πολύ καλά και ενδιαφέρθηκαν απ’ την πρώτη στιγμή για την προσαρμογή μου και για το πώς αισθάνομαι. Αυτό με έκανε από την αρχή να νιώσω όμορφα. Είναι κι ένας λόγος για τον οποίο χάρηκα τόσο πολύ όταν σκόραρα. Είμαι μέλος αυτής της οικογένειας και ήθελα κι εγώ να βοηθήσω την ομάδα μου.

Πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα;

Μου αρέσει πολύ η ζωή στην Ελλάδα γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο, που μοιάζει με αυτό της Αργεντινής, και ο κόσμος μοιάζει πολύ. Οι Έλληνες έχουν πολύ πάθος. Ακόμη και στον δρόμο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού με κάνουν να νιώθω και να καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Είναι όμορφο και πολύ ευχάριστο για εμένα να ζω στην Ελλάδα.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού σε αγκάλιασαν απ’ την πρώτη στιγμή. Πώς βιώνεις αυτή την αγάπη προς το πρόσωπό σου;

Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Το ζούσα και στην Αργεντινή, όταν ήμουν στην Μπόκα Τζούνιορς. Ο Παναθηναϊκός και η Μπόκα είναι δύο σύλλογοι που μοιάζουν. Πραγματικά, αυτό που συμβαίνει εδώ με κάνει να νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Αυτή η αγάπη, μού δείχνει ακόμη περισσότερο ότι πρέπει να τα δίνουμε όλα για εμάς, για την ομάδα και για τους φιλάθλους μας.

Τι ονειρεύεσαι να πετύχεις με τον Παναθηναϊκό;

Όταν έφτασα στον Παναθηναϊκό, από τα πρώτα πράγματα που μου είπαν, ήταν ότι εδώ και πολλά χρόνια η ομάδα δεν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος: ονειρεύομαι να κερδίσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό…