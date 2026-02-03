Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 118 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του και η ΠΑΕ θέλησε να σηματοδοτήσει την επέτειο με ένα ιστορικό αφιέρωμα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της.

Στο σχετικό post, οι «πράσινοι» επέλεξαν μια εμβληματική φωτογραφία από το παρελθόν, η οποία αποτυπώνει την παρέλαση της ποδοσφαιρικής ομάδας το 1930 στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια εικόνα που συνδέεται άρρηκτα με τις πρώτες μεγάλες στιγμές του συλλόγου και τη σχέση του με την πόλη.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα για τη μακρά διαδρομή του συλλόγου, τονίζοντας πως αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της χώρας.

“118 χρόνια Ιστορίας. 118 χρόνια Σύλλογος Μεγάλος. 118 χρόνια Παναθηναϊκός”, έγραψε η πράσινη ΠΑΕ στη λεζάντα του γιορταστικού μηνύματός της.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“Ήταν 3 Φεβρουαρίου 1908 όταν ο οραματιστής Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του Παναθηναϊκού. Μια φλόγα που έγινε πυρκαγιά, που απλώθηκε σε δρόμους και γειτονιές, σε σπίτια και ψυχές, σε εποχές και γενιές ολόκληρες ανθρώπων που κουβαλούν το Τριφύλλι στην καρδιά.

Πέρασαν από τότε 118 χρόνια. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας, συγκίνησης, ζωής. 118 χρόνια αγνής Παναθηναϊκής αγάπης. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι απλώς ο σπουδαιότερος ελληνικός σύλλογος. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η Αθήνα, η Λεωφόρος, το Τριφύλλι, το Πράσινο. Είναι αξίες, ιδανικά, αγώνες. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η υπερηφάνεια μας…

Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος με 118 χρόνια ιστορίας. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σύμβολο. Είναι ρίζα και φως. Είναι η βαθιά ανάσα της Αθήνας και το Πράσινο της ψυχής μας. Είναι η φωνή μας, που ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης για τον Panathinaikos.

Είναι η ομάδα που σε μαθαίνει να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις, να μάχεσαι, να μην λυγίζεις και να μην τα παρατάς. Να στέκεσαι όρθιος. Στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για πάντα μαζί.

118 Χρόνια Ιστορίας.

118 Χρόνια Σύλλογος Μεγάλος.

118 Χρόνια Παναθηναϊκός.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο αναπαριστούν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Παναθηναϊκού: την ιστορική παρέλαση των ποδοσφαιριστών του συλλόγου το 1930, στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τιμώντας τα 118 χρόνια ζωής του συλλόγου, αναβίωσε εκείνη τη μοναδική στιγμή με πρωταγωνιστές παιδιά των ακαδημιών μας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον…”.