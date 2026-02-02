Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μούσα Σισοκό από την αγγλική Γουότφορντ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους και αποτελεί την έκτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Ο Μούσα Σισοκό γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1989 στην πόλη Λε Μπλαν Μενίλ της Γαλλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία Εσπεράνς Ολνέ και στα 14 του εντοπίστηκε από τους σκάουτ της ακαδημίας της Τουλούζ.

Πριν καν κλείσει τα 18 του είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και είχε κάνει ντεμπούτο στη Ligue 1 της Γαλλίας! Η πορεία του ήταν μόνο ανοδική, θεωρούμενος ένα εκ των κορυφαίων νεαρών ποδοσφαιριστών της Γαλλίας.

Στα 18 του ήταν ήδη βασικός κι αναντικατάστατος στην Τουλούζ, παίζοντας και σε αγώνες ευρωπαϊκών κυπέλλων, ενώ αποτελούσε στέλεχος της εθνικής Κ19 της Γαλλίας. Στα 20 του πήρε το χρίσμα στην εθνική ανδρών της Γαλλίας.

Η Τουλούζ κατάφερε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της έως τον Ιανουάριο του 2013 όταν και τον πούλησε στη Νιουκάσλ.

Στα 3,5 χρόνια παραμονής του στους «ανθρακωρύχους» ο Σισοκό συνεργάστηκε μεταξύ άλλων και με τον νυν προπονητή της ομάδας μας, Ράφα Μπενίτεθ. Το καλοκαίρι του 2016 η Νιουκάσλ τον παραχώρησε στην Τότεναμ έναντι 30 εκατ. λιρών.

Η ανοδική πορεία του Σισοκό συνεχίστηκε, αφού έγινε αναντικατάστατος κι εκεί, αγωνιζόμενος βασικός σε όλη τη σπουδαία πορεία της Τότεναμ έως τον τελικό του Champions League τη σεζόν 2018-19.

Το 2021 παραχωρήθηκε στη Γουότφορντ, συνεχίζοντας την παρουσία του στην Premier League. Ένα χρόνο μετά επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν, όντας συμπαίκτης με τους Λαφόν, Τσιριβέγια. Το 2024 γύρισε στη Γουότφορντ, την οποία βρήκε πλέον αγωνιζόμενη στην Championship, όπου και παρέμεινε μέχρι τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Σισοκό έχει 71 συμμετοχές και δύο γκολ στην εθνική Γαλλίας με παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα του 2016 (φιναλίστ) και 2020, ενώ ήταν μέλος της όταν κατέκτησε το Nations League το 2021.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 17.

Καλωσορίζουμε τον Μούσα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!”