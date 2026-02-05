Το αργότερο μέχρι το Πάσχα θέλει η κυβέρνηση να περάσει από τη Βουλή σειρά ρυθμίσεων απέναντι σε μικρές «παθογένειες» του κράτους, αγωνιώντας πια να εφαρμόσει λύσεις που θα έχουν και άμεσο και αισθητό αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Με τα λόγια του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος παρουσίασε από το Μέγαρο Μποδοσάκη παρεμβάσεις σε συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, «εφαρμόζουμε την κοινή λογική για να αντιμετωπίσουμε ιστορίες καθημερινής τρέλας». Μία από τις πιο κραυγαλέες, η διεκδίκηση ακινήτων πολιτών από τις κτηματικές υπηρεσίες με… οθωμανικά φιρμάνια, όπως παραδέχτηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Οταν ήμουν υπουργός Ανάπτυξης το 2020 η Δημόσια Διοίκηση διεκδικούσε τη Σαρωνίδα, όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών το Δημόσιο διεκδικούσε πολυκατοικίες στο κέντρο της Καρδίτσας όπου έμεναν πολίτες».

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου το Δημόσιο θα απέχει, υπό προϋποθέσεις, από προβολή δικαιωμάτων κυριότητας και άσκηση αγωγών, και συγκεκριμένα θα καταργηθούν και οι εκκρεμείς δίκες για τρεις περιπτώσεις: ιδιώτες ή δικαιοπάροχους με ακίνητο μεταγεγραμμένο μέχρι το 1975, ιδιώτες που έχουν εγκατασταθεί με απόφαση της δημόσιας αρχής (όπως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία με τίτλους επί Βενιζέλου), πολίτες με προσωρινά παραχωρητήρια.

Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Στον κατάλογο 14 παρεμβάσεων, οι οποίες αναμένονται εντός του μήνα στη δημόσια διαβούλευση, οι τέσσερις αφορούν θέματα ακινήτων. Επί της ουσίας με τις νέες ρυθμίσεις ανοίγει ο δρόμος για αγοραπωλησίες ακινήτων, οι οποίες αυτή τη στιγμή μπλοκάρουν είτε λόγω κατάσχεσης του ακινήτου είτε λόγω απλήρωτου φόρου κληρονομιάς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Πρώτον, ακόμα κι αν ένας πολίτης αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας θα μπορεί να εκποιήσει το ακίνητο κατά τη μεταβίβασή του: ο συμβολαιογράφος θα προχωρά κανονικά τη διαδικασία και θα παρακρατεί τον οφειλόμενο φόρο από το τίμημα της μεταβίβασης.

Δεύτερον, η ΑΑΔΕ θα έχει δυνατότητα να απελευθερώνει οριστικά τη µεταβίβαση ενός κατασχεµένου ακινήτου: προϋπόθεση, ένα ποσό (αυτό θα το ορίζει η Αρχή) να παρακρατείται και να αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ.

Τρίτον, θα καταργηθεί η υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού από ιδιώτες μηχανικούς για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου και κτηματολογίου.

Τέταρτον, ο ρόλος των συμβολαιογράφων θα αναβαθμιστεί σε one-stop shop: ανοίγματα της κυβέρνησης στους συμβολαιογράφους έχουν ήδη γίνει (αφού εμπλέκονται πλέον σε σειρά υπηρεσιών), ωστόσο θα αποκτήσουν και διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και με την ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις απαλλαγής φόρου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό τα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές.

Ο Χατζηδάκης επιβεβαίωσε επίσης την εφαρμογή του μοντέλου ΕΦΚΑ, δηλαδή της εισόδου πιστοποιημένων επαγγελματιών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Στο κάδρο είναι και το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων – του κλάδου των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που ήρθαν στον δημόσιο διάλογο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ –, ενώ ως πεδία εφαρμογής εξετάζονται επίσης οι κτηµατικές, γεωπονικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Για τα ΚΥΔ «ιδέα είναι», κατά τον Χατζηδάκη, «να πιστοποιηθούν και άλλοι επαγγελματίες, π.χ. γεωπόνοι, κτηνίατροι, λογιστές που θα κάνουν την ίδια δουλειά».

Το νομοσχέδιο θα φέρει μεταξύ άλλων την πάγια ρύθμιση για τη μη άσκηση ενδίκων µέσων από το κράτος σε δικαστικές διαφορές µε «ιδιαίτερη κοινωνική σημασία» –σήμερα οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά περίπτωση (τραγωδία Τεμπών, Μάτι, Μάνδρα) –, καθώς και την αντικατάσταση πιστοποιητικών με απλές υπεύθυνες δηλώσεις, με πρόβλεψη πάντως για ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

Σήμερα αντλούνται αυτομάτως μόνο τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, ενώ οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν ληξιαρχική πράξη γάµου, γέννησης, θανάτου, πτυχία, αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, κτηµατολογικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικό ιθαγένειας.