Το νέο νομοσχέδιο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο, παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το νομοσχέδιο ενσωματώνει προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και βασίζεται σε στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025, με στόχο την επίλυση πρακτικών ζητημάτων που προκαλούν ταλαιπωρία στους πολίτες. Ο ίδιος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι ο χρόνος απονομής συντάξεων έχει φτάσει πλέον σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα της Γερμανίας.

Επιπλέον, έκανε λόγο για την πρόοδο στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ως βήματα προς ένα πιο αποτελεσματικό διοικητικό σύστημα.

Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα. Τα επόμενα βήματα εστιάζουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τη νομοθετική πρωτοβουλία για τις πολεοδομίες και τη μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

Αναλυτικά οι 14 παρεμβάσεις ώστε να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι:

1. Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση

2. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών

3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του

4. Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας

5. Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία

6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις

7. Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων

8. Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών

9. Ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών

10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με πλήρη ισχύ από πιστοποιημένους επαγγελματίες

11. Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one – stop shop

12. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής

13. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου

14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου