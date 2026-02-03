Ένα ακόμη κυβερνητικό στέλεχος αναφέρθηκε στις εργασίες που γίνονται στον Βοτανικό για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα μέσα από ανάρτησή του στα social media και ανέφερε ότι την άνοιξη του 2027 οι «πράσινοι» θα έχουν το νέο τους «σπίτι».

Η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη:

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους «μύθους» του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».