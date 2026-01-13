Νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των τελευταίων ετών, ύψους 16 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται στις 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026. Τις εξαγγελίες παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 110 χρόνια από την ίδρυση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Στις δεσμεύσεις εντάσσεται και η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, «με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή πολύ σύντομα». Παράλληλα, προχωρά το εγχείρημα ΜΙΤΟΣ, με στόχο την απλοποίηση 4.050 διοικητικών διαδικασιών μέσω της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επενδύσεις, δικαιοσύνη και αναπτυξιακό πλαίσιο

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται η προώθηση ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη βιομηχανία, καθώς και η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Στόχος είναι έως το 2027 η Ελλάδα να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 650 ημερών για την ολοκλήρωση μιας δίκης.

Προβλέπεται επίσης η διαπραγμάτευση νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ύψους 49 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, χωρίς να περιλαμβάνονται τα δάνεια τύπου RRF και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προωθείται η αναβάθμιση του Enterprise Greece για την τόνωση των εξαγωγών.

Μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε σειρά έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής–Κρήτης και ο αυτοκινητόδρομος Ε-65. Τόνισε ότι στη Βόρεια Ελλάδα προχωρούν σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, το fly over που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς και η ανάπτυξη της 6ης προβλήτας του λιμανιού και η σιδηροδρομική της σύνδεση.

Παράλληλα, υλοποιούνται έργα όπως το παιδιατρικό νοσοκομείο, το Θεαγένειο, το ωδείο, τα μουσεία και το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς ThessINTEC, «που σταδιακά λαμβάνει σάρκα και οστά», ενώ προχωρά η ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ. «Η κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη μιλάει με έργα και η Θεσσαλονίκη αποκτά νέα εικόνα», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα θα ανέβει ψηλότερα».

110 χρόνια ΕΒΕΘ – Τιμή στον Δημήτρη Μπακατσέλο

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ευχήθηκε οι επόμενες δεκαετίες να είναι εξίσου παραγωγικές με τα πρώτα 110 χρόνια του ΕΒΕΘ, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας. Ο πρόεδρος του φορέα, Γιάννης Μασούτης, αναφέρθηκε στους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας του επιμελητηρίου και στη συμβολή του στην οικονομία και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρώην πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Δημήτρης Μπακατσέλος, που υπηρέτησε τον φορέα επί δύο δεκαετίες (1997–2017), ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος. Ο κ. Μασούτης εξήρε τη μακροχρόνια προσφορά του, σημειώνοντας ότι «είχε όραμα και με τη στήριξη της υπηρεσίας το όραμα αυτό γινόταν πράξη».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπακατσέλος υπογράμμισε ότι οι πέντε πυλώνες ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης είναι το λιμάνι, η ΔΕΘ, το αεροδρόμιο, το Μετρό και η ανάδειξη της πόλης σε τεχνολογικό κόμβο μέσω του ThessINTEC. Ειδικά για την ανάπλαση της ΔΕΘ, σημείωσε ότι αν είχε προχωρήσει το σχέδιο που είχε παρουσιαστεί πριν από είκοσι χρόνια, το έργο θα είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.