Συνολικά, 54 σημεία φόρτισης λειτουργούν στα επτά μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημόσια προσβάσιμου δικτύου φόρτισης της ΔΕΗ blue, καθώς και της ενίσχυσης των υποδομών ηλεκτροκίνησης σε ορεινούς και χειμερινούς δημοφιλείς προορισμούς. Η επέκταση του δικτύου αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού, Βόρα, Βασιλίτσας, Ζήρειας, Καλαβρύτων, 3-5 Πηγαδιών και Σελίου. Συγκεκριμένα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου λειτουργούν 12 θέσεις φόρτισης AC και 4 θέσεις ταχυφόρτισης DC, ενώ στα χιονοδρομικά κέντρα Βασιλίτσας και 3-5 Πηγαδιών έχουν εγκατασταθεί από 6 θέσεις φόρτισης AC και 4 θέσεις ταχυφόρτισης DC αντίστοιχα. Επιπλέον, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα λειτουργούν από 2 θέσεις φόρτισης AC και 2 θέσεις ταχυφόρτισης DC. Τέλος, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας λειτουργούν 2 θέσεις φόρτισης AC και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων λειτουργούν 8 θέσεις φόρτισης AC. Εχοντας εγκαταστήσει φορτιστές AC και ταχυφορτιστές DC στους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, η ΔΕΗ blue καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων σε περιοχές αυξημένης ζήτησης και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Φτάνουμε στον πάτο της ανεργίας, αλλά…

Το χαμηλότερο ποσοστό της πλησιάζει η ανεργία στην Ελλάδα, όμως παραμένει η πέμπτη υψηλότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οπως επισημαίνει μελέτη της Eurobank, η χαλαρότητα που χαρακτήριζε την ελληνική αγορά εργασίας κατά τα χρόνια της κρίσης, με τη ζήτηση για εργασία να είναι σημαντικά υψηλότερη από την προσφορά, έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, έχει αντικατασταθεί από «σφιχτότητα» σε αρκετούς κλάδους (π.χ. μεταποίηση, αγροδιατροφικός τομέας, υγεία, εκπαίδευση, τουρισμός, κατασκευές) λόγω της αναντιστοιχίας που υπάρχει μεταξύ των ζητούμενων δεξιοτήτων και αυτών που διαθέτει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Η τράπεζα προσθέτει ότι η ανεργία πλήττει δυσανάλογα γυναίκες, νέους, μακροχρόνια ανέργους και άτομα με αναπηρία και προβάλλει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η νέα CrediaBank στη Θεσσαλονίκη

Το πρώτο της κατάστημα «νέας εμπειρίας» εγκαινίασε στη Θεσσαλονίκη η CrediaBank, στο 8 της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για το νέο «κόνσεπτ» καταστήματος που έχει ήδη παρουσιάσει η τράπεζα στην Αθήνα (κατάστημα οδού Σκουφά) και στο Ηράκλειο Κρήτης. Η φιλοσοφία των καταστημάτων είναι πελατοκεντρική, με την έμφαση να δίνεται στην ανθρώπινη επαφή. Στα εγκαίνια του νέου καταστήματος στη Θεσσαλονίκη έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος του ΔΣ της CrediaBank Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο επικεφαλής λιανικής τραπεζικής Στυλιανός Ηλιάδης, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Μακέδος, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Διονύσιος και ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Επαγγελματική κατάρτιση

Δωρεάν φοίτηση, αμειβόμενη πρακτική και απορρόφηση του 40% των αποφοίτων προβλέπει η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας, για την ίδρυση της πρώτης δημόσιας Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου, στην Τρίπολη Αρκαδίας. Η Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου ιδρύεται στο πλαίσιο του Ν. 5237/2025 και θα λειτουργεί ως παράρτημα της δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Τρίπολης, προσφέροντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Πρόκειται για την πρώτη Ακαδημία που ιδρύεται μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου, σηματοδοτώντας την εφαρμογή του στην πράξη.

Νέος CEO στην Disney

Η Disney όρισε τον Τζος Ντ’Αμάρο νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τοποθετώντας στην κορυφή της ιεραρχίας τον μέχρι τώρα υπεύθυνο για τα θεματικά πάρκα και τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία έχουν γίνει η μεγαλύτερη πηγή κερδών της εταιρείας. Θα διαδεχθεί τον Μπομπ Ιγκερ και θα γίνει ο ένατος ηγέτης της Disney στην 102 χρόνων ιστορία της. Ο Ντ’Αμάρο κέρδισε την κούρσα της διαδοχής απέναντι σε μία εκ των προέδρων του τμήματος ψυχαγωγίας της Disney, της Ντάνα Γουόλντεν.

Νέα μητρική για τον Ομιλο ΤΕΜΕΣ

Η ĒNSOFI ΑΕ είναι η νέα μητρική εταιρεία του Ομίλου ΤΕΜΕΣ, ενοποιώντας τις δραστηριότητες της Costa Navarino, The Ilisian και τις επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η ίδρυσή της αποτυπώνει τη στρατηγική ωρίμανση του Ομίλου και επιδιώκει να προσφέρει ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για τις θυγατρικές, επιταχύνοντας τις αποφάσεις και ενισχύοντας τη συνοχή στο όραμα και τις αξίες του Ομίλου. Η βιωσιμότητα είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής, με το όνομα ĒNSOFI να αντιπροσωπεύει τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον, Κοινωνία και Οικονομία. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος και διευθύνων σύμβουλος ο Farsin Walizadeh. Το χαρτοφυλάκιο της ĒNSOFI περιλαμβάνει και τις εταιρείες NYNN, MALT και BELT Riviera, ενώ η ανάπτυξη συνεργειών με επενδυτές και operators είναι κεντρική στρατηγική. Η εκτιμώμενη οικονομική επίδραση του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες φτάνει τα €10,5 δισ.