Για τον Κρίστοφ Χόισγκεν, η περσινή 61η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) ήταν η τελευταία που διηύθυνε ως πρόεδρος. Αλλά ήταν ιστορικό ορόσημο με την εμφάνιση του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Χόισγκεν, ως στενός σύμβουλος της πρώην καγκελαρίου Μέρκελ, συνδιαμόρφωσε την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, που συνέπεσε με την υπηρεσία του ως μόνιμου αντιπροσώπου της Γερμανίας στα Ηνωμένα Εθνη.

Στη φετινή 62η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σανκτ Γκάλεν περιμένει από την Ευρώπη να ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ, να δείξει πυγμή, όπως έκανε στην περίπτωση της Γροιλανδίας. Οσο για την προστασία από τα ατομικά όπλα της Ρωσίας και τον εκβιασμό του Τραμπ να κλείσει την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα, ο Χόισγκεν πιστεύει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση: η ομπρέλα του γαλλικού ατομικού οπλοστασίου.

Τον Φεβρουάριο του 2025, φιλοξενήσατε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Βανς στην 61η MSC, ο οποίος με την ομιλία του σηματοδότησε μια ιστορική ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης. Τι μπορεί να φέρει η 62η MSC σε δύο εβδομάδες;

Δεν πιστεύω ότι η 62η MSC μπορεί να επουλώσει τα τραύματα που προκάλεσε ο Βανς με την περσινή ομιλία του στο Μόναχο. Κατά την άποψή μου, η φετινή MSC θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως βήμα αυτοεπιβεβαίωσης της Ευρώπης και να γίνουν βήματα προόδου στον δρόμο για μια συμμαχία χωρών, οι οποίες έχουν δεσμευτεί στην πολυμέρεια, όπως την περιέγραψε ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Τζόζεφ Κάρνεϊ στην ομιλία του στο Νταβός.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με τον στόχο του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου κρίση με τους ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Ζούμε τις τελευταίες ημέρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας;

Οχι, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τελειώσει τόσο εύκολα και γρήγορα. Αλλά η συνέπεια των απειλών του Τραμπ για τη Γροιλανδία είναι να εστιάσουν εφεξής οι Ευρωπαίοι στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συνομιλεί και κολακεύει τον Τραμπ, αλλά και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπαθούσε μέχρι τώρα να κατευνάσει τον αμερικανό πρόεδρο. Δεν έχει ήδη αποτύχει αυτή η γραμμή κατευνασμού του Τραμπ;

Οχι, δεν θεωρώ ότι απέτυχε. Η στάση των ευρωπαίων εταίρων στο ζήτημα της Γροιλανδίας είχε δύο σκέλη. Αφενός τη σθεναρή απάντηση που ήρθε από την Κομισιόν στις απειλές του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών και αφετέρου την παρακίνηση του Τραμπ κυρίως από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο τρόπος αυτός έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα: ο Τραμπ απέσυρε τις απειλές του για χρήση στρατιωτικής βίας κατά της Γροιλανδίας και επιβολή δασμών στις χώρες που υποστηρίζουν τις Γροιλανδία και Δανία.

Ο καγκελάριος Μερτς έχει θέσει ως στόχο να καταστεί η Γερμανία η ισχυρότερη συμβατική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Αλλά ακόμη και τότε η Γερμανία θα παραμείνει εξαρτημένη από την αμυντική ομπρέλα των ΗΠΑ έναντι της πυρηνικής απειλής από τη Ρωσία. Εχει εναλλακτική λύση;

Ναι, υπάρχει εναλλακτική επιλογή στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα: η Γερμανία αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να υιοθετήσουν επειγόντως την πρόταση και προσφορά του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, να επεκταθεί η ομπρέλα αποτροπής που παρέχει το γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο, «Force de Frappe», πέραν των συνόρων της Γαλλίας, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες ενδιαφερόμενες χώρες.