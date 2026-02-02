Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν κατά 5% τη Δευτέρα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων έξι μηνών.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν 5% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων έξι μηνών. Η πτώση ήρθε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με την Ουάσιγκτον, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη αποκλιμάκωσης της έντασης με μέλος του ΟΠΕΚ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 3,38 δολάρια, ή 4,9%, στα 65,94 δολάρια το βαρέλι στις 05:28 GMT. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 3,33 δολάρια, ή 5,1%, στα 61,88 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν απώλειες από τα υψηλά πολλών μηνών, καθώς οι φόβοι για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν περιορίστηκαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

Η πτώση ενισχύθηκε από ένα γενικευμένο ξεπούλημα στις αγορές εμπορευμάτων, με μεγάλες απώλειες σε χρυσό και ασήμι, τις οποίες οι αναλυτές απέδωσαν εν μέρει στην ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ.

Παράγοντες πίεσης στις τιμές

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει το Ιράν με παρέμβαση, εάν δεν συναινούσε σε πυρηνική συμφωνία ή συνέχιζε τη βίαιη καταστολή διαδηλωτών. Οι συνεχιζόμενες απειλές είχαν στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σατσντέβα.

Η ίδια σημείωσε ότι «η πρόσφατη διόρθωση ενισχύθηκε από την ανανεωμένη ισχύ του δολαρίου, που καθιστά το πετρέλαιο ακριβότερο για αγοραστές εκτός ΗΠΑ», επιβαρύνοντας περαιτέρω τις τιμές.

Ενδείξεις αποκλιμάκωσης

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά», λίγες ώρες αφότου ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ανέφερε πως βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της IG, Τόνι Σάικαμορ, τα σχόλια του Τραμπ και οι αναφορές ότι οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης δεν σχεδιάζουν ασκήσεις στη Στενή του Ορμούζ, αποτέλεσαν σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης.

Όπως δήλωσε, «η αγορά πετρελαίου ερμηνεύει αυτές τις εξελίξεις ως ένα θετικό βήμα πίσω από την αντιπαράθεση, μειώνοντας το γεωπολιτικό ρίσκο που είχε ενσωματωθεί στις τιμές και οδηγώντας σε ρευστοποιήσεις κερδών».

Αποφάσεις του ΟΠΕΚ+

Την Κυριακή, ο συνασπισμός ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου για τον Μάρτιο. Ήδη από τον Νοέμβριο, ο οργανισμός είχε «παγώσει» τις προγραμματισμένες αυξήσεις για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 λόγω της εποχικά μειωμένης ζήτησης.

Εκτίμηση για την αγορά

Σε σημείωμά της στις 30 Ιανουαρίου, η Capital Economics ανέφερε ότι «οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι καλύπτουν μια θεμελιωδώς πτωτική αγορά πετρελαίου».

Η εταιρεία εκτιμά ότι «το παράδειγμα του περυσινού 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και η επαρκής προσφορά στην αγορά θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στις τιμές του Brent έως το τέλος του 2026».

Με πληροφορίες από το Reuters