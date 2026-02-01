Τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν καταρχήν να παγώσουν την παραγωγή πετρελαίου τον Μάρτιο στα ίδια επίπεδα με τους δύο προηγούμενους μήνες, παρά την άνοδο των τιμών λόγω ανησυχιών για αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω ανόδου των τιμών του αργού Brent κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι, με υψηλό έξι μηνών στα 71,89 δολάρια παρά τις εκτιμήσεις για υπερπροσφορά το 2026.

Οι οκτώ χώρες παραγωγοί ΟΠΕΚ+ έχουν αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2025, που αντιστοιχεί στο 3% της παγκόσμιας ζήτησης.

Τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να κρατήσουν σταθερή την παραγωγή πετρελαίου τον Μάρτιο, παρά την άνοδο των τιμών και τις ανησυχίες για ενδεχόμενη ένταση στο Ιράν. Η συμφωνία αφορά τα επίπεδα παραγωγής των δύο προηγούμενων μηνών, ενώ δεν αναμένονται αποφάσεις για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η συνάντηση των 8 μελών του ΟΠΕΚ+ πραγματοποιείται ενώ το αργό πετρέλαιο Brent έκλεισε κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, ελάχιστα κάτω από το υψηλό έξι μηνών των 71,89 δολαρίων που σημειώθηκε την Πέμπτη, παρά τις εικασίες ότι η υπερπροσφορά το 2026 θα πίεζε καθοδικά τις τιμές.

Οι οκτώ χώρες παραγωγοί (Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν) έχουν αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, περίπου το 3% της παγκόσμιας ζήτησης.

Στη συνέχεια, πάγωσαν τις περαιτέρω προγραμματισμένες αυξήσεις για τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026 λόγω της εποχικά ασθενέστερης κατανάλωσης.

Αβεβαιότητα λόγω Ιράν και ΗΠΑ

Η συνάντηση της Κυριακής αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 ώρα Λονδίνου, ανέφεραν δύο πηγές, και δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την πολιτική παραγωγής πέραν του Μαρτίου.

Ο ΟΠΕΚ+ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) μαζί με τη Ρωσία και άλλους συμμάχους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Παράλληλα, η επιτροπή παρακολούθησης της ΟΠΕΚ+, γνωστή ως Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC), έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει μετά το τέλος της συνάντησης των οκτώ χωρών. Η JMMC δεν διαθέτει αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για την παραγωγή, αλλά θα υπογραμμίσει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τις συμφωνίες παραγωγής, σύμφωνα με δεύτερο προσχέδιο δήλωσης που είδε το Reuters.

Οι κινήσεις Τραμπ και η ένταση με το Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές έναντι του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων επιθέσεων σε δυνάμεις ασφαλείας και ηγετικά στελέχη, με στόχο να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στην Τεχεράνη, επιχειρώντας να περιορίσουν τα έσοδα από το πετρέλαιο, βασική πηγή χρηματοδότησης του ιρανικού κράτους.

Και οι δύο πλευρές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένες να εμπλακούν σε διάλογο, αν και η Τεχεράνη τόνισε την Παρασκευή ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευθεί τις αμυντικές της δυνατότητες.

Παράγοντες που στηρίζουν τις τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται επίσης από τις απώλειες παραγωγής στο Καζακστάν, όπου ο τομέας της ενέργειας έχει υποστεί σειρά διακοπών τους τελευταίους μήνες. Η χώρα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκινά σταδιακά την επανεκκίνηση του τεράστιου κοιτάσματος Tengiz.

Οι οκτώ χώρες προγραμματίζουν την επόμενη συνεδρίασή τους για την 1η Μαρτίου, ενώ η JMMC αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 5 Απριλίου, σύμφωνα με τα προσχέδια των ανακοινώσεων.