Το πετρέλαιο μπρεντ ξεπέρασε σήμερα το όριο των 70 δολαρίων το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν προκαλούν ανησυχία στις αγορές και φόβους για διατάραξη της παγκόσμιας τροφοδοσίας ενέργειας.

«Αυτή η μεταβολή των τιμών για άλλη μια φορά οφείλεται στην κλιμάκωση των απειλών του προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν», δήλωσαν αναλυτές της DNB, επισημαίνοντας τη σύνδεση μεταξύ της γεωπολιτικής έντασης και της ανόδου των τιμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» πριν από ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει αφήσει να εννοηθεί πως εξετάζει στρατιωτική δράση, ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Το Ιράν, από την πλευρά του, δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Η χώρα συγκαταλέγεται στους δέκα μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως και ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού.

Αφότου ξεπέρασε τα 70 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις μήνες, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαρτίου, κατέγραψε άνοδο 2,25%, φτάνοντας τα 69,94 δολάρια γύρω στις 12.00 ώρα Ελλάδας. Το αντίστοιχο αμερικανικό συμβόλαιο, το West Texas Intermediate (WTI), ενισχύθηκε κατά 2,33% στα 64,68 δολάρια, επίσης στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο.

Πέρα από την κρίση στο Ιράν, οι τιμές ενισχύονται και από «διαταραχές» στην παραγωγή του Καζακστάν, στο κοίτασμα Τενγκίζ, που «έχουν αφαιρέσει έναν σημαντικό αριθμό βαρελιών από την αγορά». Επιπλέον, τα προβλήματα στην αμερικανική παραγωγή λόγω του «ψύχους στις ΗΠΑ» συνέβαλαν στην άνοδο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζοβάνι Σταουνόβο της UBS.

Ο αναλυτής πρόσθεσε ότι η πρόσφατη αδυναμία του δολαρίου ενισχύει περαιτέρω την αγορά, καθώς επιτρέπει «σε καταναλώτριες χώρες αναδυόμενων αγορών να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές».