Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε «πεπεισμένος» ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία έως αύριο Τρίτη για την επίλυση της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Το τρέχον shutdown άρχισε το πρωί του Σαββάτου και μέχρι στιγμής έχει περιορισμένες συνέπειες, ενώ έχει προκληθεί από αντεγκλήσεις σχετικά με τις μεθόδους αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Η συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης εγκρίθηκε από τη Γερουσία την Παρασκευή, μένει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ισχνή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, ώστε να αποφευχθεί η ανεργία εκατοντάδων χιλιάδων δημόσιων λειτουργών.

Ο Μάικ Τζόνσον, ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε την Κυριακή «πεπεισμένος» ότι έως αύριο Τρίτη θα διεξαχθεί ψηφοφορία για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους. Η κρίση προκλήθηκε από τις έντονες αντιπαραθέσεις σχετικά με τις μεθόδους της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Το τρέχον shutdown ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. Η συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με δημοκρατικούς γερουσιαστές την Πέμπτη δημιούργησε προϋποθέσεις για ταχεία έξοδο από την κρίση.

Αφού εγκρίθηκε από τη Γερουσία την Παρασκευή, το νομοσχέδιο πρέπει τώρα να λάβει το «πράσινο φως» από την κάτω Βουλή, η οποία διαθέτει οριακή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία. Η έγκρισή του θα αποτρέψει την τεχνική απόλυση εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Μιλώντας στο NBC News, ο Τζόνσον επανέλαβε ότι είναι «πεπεισμένος» πως η ψηφοφορία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Τρίτη. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν αβεβαιότητες – όχι μόνο πολιτικές αλλά και πρακτικές.

Από τη μία πλευρά, μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα μπορεί να δυσκολέψει την επιστροφή των βουλευτών στην Ουάσιγκτον, όπου η συζήτηση αναμένεται να επαναληφθεί σήμερα. Από την άλλη, η δημοκρατική μειοψηφία δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα στηρίξει τη ρεπουμπλικανική πρόταση, όπως έκανε η παράταξη στη Γερουσία, προκειμένου να λήξει το shutdown.

Ο Τζόνσον άφησε να εννοηθεί ότι η μικρή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία θα πρέπει να κινηθεί αυτόνομα. «Ναι, έχω μόνο μια ψήφο περιθώριο για το υπόλοιπο 2026», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του θα «κάνει αυτό που είναι υπεύθυνο» και θα «χρηματοδοτήσει το κράτος».

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής των Δημοκρατικών Χακίμ Τζέφρις στο ABC News, η στάση της αντιπολίτευσης αναμενόταν να καθοριστεί το απόγευμα της Κυριακής.

Από τις τραγωδίες στη Μινεάπολη στο νέο πολιτικό αδιέξοδο

Τρεις μήνες μετά το πιο μακροχρόνιο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, η διαδικασία χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κράτους φαινόταν να εξελίσσεται ομαλά έως τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και κυρίως του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Οι τραγωδίες αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα και ώθησαν τους Δημοκρατικούς να αρνηθούν τη χορήγηση λευκής επιταγής στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις κατά των παράτυπων μεταναστών στη Μινεσότα.

Ο Χακίμ Τζέφρις υπογράμμισε ότι το υπουργείο χρειάζεται «μεταρρύθμιση σε βάθος» και ζήτησε να υποχρεωθούν οι αστυνομικοί να φέρουν κάμερες στα σώματά τους, ενώ παράλληλα να τους απαγορευτεί να καλύπτουν τα πρόσωπά τους.