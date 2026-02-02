Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Τεχεράνη έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς την Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη για πόλεμο. Η συνέντευξη μεταδόθηκε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2026.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υπογράμμισε πως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η αμερικανική στρατιωτική παρουσία γύρω από το Ιράν έχει ενισχυθεί.

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Αραγτσί, προσθέτοντας: «Πρέπει να ξεπεράσουμε τη δυσπιστία» όταν ρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες.

Προσπάθειες διαμεσολάβησης και ενδείξεις προόδου

Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν ενδείξεις ότι σημειώνεται πρόοδος και ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, αποκάλυψε ότι «ορισμένες φίλες χώρες στην περιοχή» προσπαθούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να προετοιμάσουν το έδαφος για ουσιαστική διαπραγμάτευση. Όπως είπε, η Τεχεράνη συνεργάζεται μαζί τους και «ανταλλάσσει μηνύματα» στο πλαίσιο «καρποφόρων» επαφών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν «μας μιλάει, μας μιλάει σοβαρά».

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον Αραγτσί και τον Αλί Λαριτζανί, γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Το Κατάρ, που διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές, έχει μεσολαβήσει και στο παρελθόν.

Ετοιμότητα για πόλεμο, αλλά χωρίς πρόθεση σύγκρουσης

Επίσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ένας ενδεχόμενος πόλεμος θα ήταν καταστροφικός για όλους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα του είναι καλά προετοιμασμένη στρατιωτικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την ένοπλη σύγκρουση.

Ανθρώπινα δικαιώματα και εσωτερικές αναταραχές

Ο Αραγτσί διαβεβαίωσε ότι τα δικαιώματα όσων συνελήφθησαν στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις είναι «εγγυημένα», υπογραμμίζοντας ότι δεν σχεδιάζονται απαγχονισμοί διαδηλωτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε εμπλέξει τις ΗΠΑ στον πόλεμο 12 ημερών του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το καλοκαίρι του 2025, είχε προειδοποιήσει πως θα διέτασσε πλήγματα κατά της ιρανικής ηγεσίας σε περίπτωση εκτελέσεων διαδηλωτών.

Το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων, που ξέσπασε λόγω της ακρίβειας και του υψηλού κόστους ζωής, αντιμετωπίστηκε με σκληρή καταστολή. Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.