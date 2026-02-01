Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν, δήλωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες μετά από προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».

«Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα και πρόσθεσε ότι: «Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα δούμε αν (ο ανώτατος ηγέτης) έχει δίκιο ή όχι», είπε απαντώντας στις δηλώσεις του Χαμενεΐ.

«Έχουμε εκεί τα μεγαλύτερα, τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο», τόνισε παράλληλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να στέλνει τις τελευταίες μέρες αντικρουόμενα μηνύματα αναφορικά με το Ιράν, εκτοξεύοντας απειλές για προσφυγή σε στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και δηλώνοντας άλλες φορές ότι επιδιώκει τον δρόμο των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ προς ΗΠΑ : Μια αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε «περιφερειακό πόλεμο»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε “έναν περιφερειακό πόλεμο”, τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

“Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος”, σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κατάσταση ύψιστης επιφυλακής

Νωρίτερα, πάντως, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης.

Ο Χαταμί είπε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της περιοχής και του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

«Δεν εξαλείφονται τα πυρηνικά μας»

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί».

Η δήλωση αυτή ήταν αιχμή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε ο Χαταμί. Ο αρχηγός του στρατού στο Ιράν αναφερόταν στους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το καλοκαίρι, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών με το Ισραήλ.

Έκτοτε κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.