Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα κτίριο κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

“Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (…) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη”, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ.

Ξεχωριστά συμβάντα αναφέρθηκαν αλλού στη χώρα, όμως τα ΜΜΕ απέρριψαν γρήγορα κάθε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση ή δολιοφθορά, σε ένα πλαίσιο εντάσεων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει στείλει περίπου δέκα πλοία στον Κόλπο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από την έκρηξη δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, όμως η αιτία της έκρηξης δεν είναι γνωστή.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Ρόιτερς πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 22 Ιανουαρίου ότι μια “αρμάδα” κατευθύνεται προς το Ιράν. Διάφορες πηγές δήλωσαν χθες, Παρασκευή, ότι ο Τραμπ σταθμίζει επιλογές εναντίον του Ιράν οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να “διαλύσει το έθνος”.

Η Μπαντάρ Αμπάς, που φιλοξενεί το σημαντικότερο λιμάνι του Ιράν για εμπορευματοκιβώτια, βρίσκεται στο στενό του Χορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν απ΄όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο λιμάνι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 1.000. Επιτροπή έρευνας απέδωσε την ευθύνη για την έκρηξη σε ανεπάρκειες στην προσήλωση στις αρχές της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σκληρές προκλήσεις για τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας.

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, περιλαμβανομένων 550 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς