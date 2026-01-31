Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, έκανε σήμερα λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, παρόλο που η Ουάσιγκτον συνεχίζει να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 31, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν θέλει να «καταλήξει σε συμφωνία» για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι έδωσε στην Τεχεράνη τελεσίγραφο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ένα ευρύ φάσμα επιλογών έναντι της Τεχεράνης – από περιορισμένα, συμβολικά πλήγματα έως πλήρη αλλαγή καθεστώτος. Δημόσια, ο Τραμπ εναλλάσσει τις απειλές με προτάσεις για επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Σε διαρροή αερίου οφείλεται η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς

Η έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα σε ένα κτίριο κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

“Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (…) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη”, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ.

Ξεχωριστά συμβάντα αναφέρθηκαν αλλού στη χώρα, όμως τα ΜΜΕ απέρριψαν γρήγορα κάθε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση ή δολιοφθορά, σε ένα πλαίσιο εντάσεων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει στείλει περίπου δέκα πλοία στον Κόλπο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από την έκρηξη δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, όμως η αιτία της έκρηξης δεν είναι γνωστή.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Ρόιτερς πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Κατηγορίες της Τεχεράνης προς ΗΠΑ και Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες ότι εκμεταλλεύτηκαν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της χώρας, υποκίνησαν κοινωνική αναταραχή και επιχείρησαν, όπως είπε, «να διαλύσουν το έθνος» κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.

Οι κινητοποιήσεις, που διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες στα τέλη Δεκεμβρίου, ξέσπασαν λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης, με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής να εκτοξεύονται. Οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν βίαια από τις αρχές.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 6.563 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 6.170 ήταν διαδηλωτές και 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Διαφορετικά στοιχεία παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος δήλωσε στο CNN Turk ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 3.100, μεταξύ των οποίων περίπου 2.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε εκ νέου τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες ότι «προκάλεσαν την ένταση, καλλιέργησαν τον διχασμό και παρείχαν πόρους», οδηγώντας, όπως είπε, «αθώους ανθρώπους σε αυτό το κίνημα».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ, στις τελευταίες του δηλώσεις, ενέτεινε την πίεση προς την Τεχεράνη, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις και καλώντας το Ιράν να «κάνει μια συμφωνία». Η ιρανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν οι απειλές από τον Λευκό Οίκο.

«Αν κάνουμε συμφωνία, καλώς. Αν όχι, θα δούμε τι θα συμβεί», είπε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι η ναυτική δύναμη που κατευθύνεται προς την περιοχή είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε σταλεί για την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο. «Στέλνουμε περισσότερα πλοία προς το Ιράν και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», σημείωσε.

Παρά τις εκατέρωθεν δηλώσεις, η διπλωματική λύση παραμένει αβέβαιη, ενώ η αυξανόμενη ένταση τροφοδοτεί φόβους για νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και οι απαιτήσεις των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια αυστηρότερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε σχέση με εκείνη της εποχής Ομπάμα, την οποία ο ίδιος ακύρωσε στην πρώτη του θητεία. Οι ΗΠΑ ζητούν τον πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή. Η Τεχεράνη απορρίπτει σταθερά αυτές τις απαιτήσεις.

Ο Αραγκτσί κάλεσε τον Τραμπ να χαμηλώσει τους τόνους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι τον ενθαρρύνει να επιτεθεί στο Ιράν. Προειδοποίησε πως ενδεχόμενα στρατιωτικά πλήγματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν γενικευμένη σύγκρουση, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν είναι «εξίσου έτοιμο για πόλεμο όσο και για διαπραγματεύσεις» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν είναι ακόμη πιο προετοιμασμένο απ’ ό,τι πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών», δήλωσε ο Αραγκτσί στην Κωνσταντινούπολη, αναφερόμενος στη σύγκρουση του περασμένου Ιουνίου με το Ισραήλ, που κορυφώθηκε με αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε κρίσιμες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Κλιμάκωση και νέα ισορροπία δυνάμεων

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν επιδεινωθεί δραματικά από τη στιγμή που ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή και απείλησε ανοιχτά με επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι στόχοι του Λευκού Οίκου φαίνεται να μετατοπίστηκαν: από την τιμωρία της ιρανικής ηγεσίας για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, στην επιδίωξη μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε πείσει την ιρανική ηγεσία να υποχωρήσει από μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη αναζητά συμφωνία ώστε να αποφύγει μελλοντικά στρατιωτικά πλήγματα.