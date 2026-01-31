Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες ότι εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκινώντας τις πρόσφατες διαδηλώσεις και παρέχοντας μέσα για να «διαλύσουν το έθνος».

Οι διαδηλώσεις διήρκεσαν δύο εβδομάδες, ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω οικονομικής κρίσης με υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, και καταστάλθηκαν αιματηρά από τις αρχές.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6.563 άτομα, εκ των οποίων 6.170 διαδηλωτές και 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε 3.100 νεκρούς, εκ των οποίων 2.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες ότι εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας του, υποκινώντας ταραχές και παρέχοντας σε πολίτες τα μέσα για να «διαλύσουν το έθνος» στις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Οι κινητοποιήσεις, που διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες και εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου, ξέσπασαν λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης, του υψηλού πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους ζωής. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 6.563 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την αιματηρή καταστολή, ανάμεσά τους 6.170 διαδηλωτές και 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Διαφορετικά στοιχεία παρουσίασε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε στο CNN Turk ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 3.100, εκ των οποίων 2.000 ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Πεζεσκιάν, μιλώντας σε απευθείας μετάδοση από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί και οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχείρησαν να «προκαλέσουν και να δημιουργήσουν διχασμό», παρέχοντας πόρους και προσελκύοντας «αθώους ανθρώπους» στις διαδηλώσεις.

Αντιδράσεις από Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του προς τους διαδηλωτές, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αναλάβει δράση αν η Τεχεράνη συνεχίσει να καταστέλλει βίαια τις κινητοποιήσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει τα ενδεχόμενα στρατιωτικής παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει τελική απόφαση.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπο Ynet, αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στο λιμάνι του Εϊλάτ, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη αυξανόμενης στρατιωτικής ετοιμότητας στην περιοχή.

«Ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και οι Ευρωπαίοι εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματά μας και επιδιώκουν να κατακερματίσουν την κοινωνία», ανέφερε ο Πεζεσκιάν, κατηγορώντας τη Δύση ότι επιχειρεί να «σπείρει τη σύγκρουση και το μίσος» μεταξύ των Ιρανών. «Όλοι γνωρίζουν ότι το ζήτημα δεν ήταν μόνον μια κοινωνική διαμαρτυρία», πρόσθεσε.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες και εντάσεις

Την ίδια ώρα, περιφερειακές χώρες όπως η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία προσπαθούν να αποτρέψουν μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μέσω διπλωματικών διαύλων επικοινωνίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών, αίτημα που η Τεχεράνη έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι «οι πύραυλοι δεν θα αποτελέσουν ποτέ αντικείμενο διαπραγματεύσεων».

Απαντώντας στις αμερικανικές απειλές, ο Ιρανός υπουργός τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη τόσο για διαπραγματεύσεις όσο και για πόλεμο, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή.

«Η αλλαγή καθεστώτος είναι ένα απόλυτο αποκύημα της φαντασίας. Κάποιοι πίστεψαν αυτήν την ψευδαίσθηση», δήλωσε ο Αραγτσί στο CNN Turk, υπογραμμίζοντας ότι το ιρανικό σύστημα είναι «βαθιά ριζωμένο και καλά εδραιωμένο».