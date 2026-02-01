Ανώτατοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν την Παρασκευή συνομιλίες στο Πεντάγωνο, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ίδιοι δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τις κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις μεταξύ του Αμερικανού στρατηγού Νταν Κέιν, αρχηγού του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και του Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγού του γενικού επιτελείου του Ισραήλ. Η συνάντηση αυτή δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή στα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που υπογραμμίζει τη διακριτικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο πλευρές τις εξελίξεις στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τη ναυτική παρουσία και την αεράμυνά τους στη Μέση Ανατολή, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει το Ιράν, πιέζοντας την Ισλαμική Δημοκρατία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο». Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς συναντήθηκε με τον Ζαμίρ μετά την επιστροφή του από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Οι δύο άνδρες εξέτασαν την κατάσταση στην περιοχή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ισραηλινού στρατού για κάθε ενδεχόμενο.