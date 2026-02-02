Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές χιονοπτώσεις επηρέασε τη νοτιοανατολική περιοχή των ΗΠΑ, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες.

Στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες καταγράφηκαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων και ακυρώσεις πτήσεων, παρά τις συστάσεις των αρχών για περιορισμό των μετακινήσεων.

Το κύμα πολικού ψύχους έπληξε σπάνια και τη Φλόριντα, όπου σημειώθηκαν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, με ιγκουάνα να πέφτουν από δέντρα λόγω του ψύχους.

Κακοκαιρία σάρωσε το σαββατοκύριακο τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και παράξενα φαινόμενα, όπως ιγκουάνα που έπεφταν από δέντρα στη Φλόριντα, παραλυμένα από το ψύχος.

It’s so cold in Florida that iguanas started falling from trees. 🦎🥶 When temperatures fall into the 40s or below, iguanas can become cold-stunned, temporarily losing muscle control. They recover as conditions warm. pic.twitter.com/FjDrT7mLmz — AccuWeather (@accuweather) February 1, 2026

Από το Σάββατο, ισχυρές χιονοπτώσεις στη Βόρεια Καρολίνα και σε γειτονικές πολιτείες του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα, παρά τις εκκλήσεις των αρχών να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Παράλληλα, σημειώθηκαν εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

BIG SNOW PROBLEMS just west of Jacksonville, North Carolina with an accident closing State Route 53 as low pressure bombs out east of Cape Hatteras#snow #snowstorm #bombcyclone @accuweather pic.twitter.com/xo7dCimhNj — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 31, 2026

Αν και το χειρότερο κύμα φαίνεται να έχει περάσει, το σχεδόν πολικό ψύχος επιμένει σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, πλήττοντας ακόμη και τη Φλόριντα, όπου καταγράφηκαν σπάνιες θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

They said stay home. Nobody listened. 750 accidents across North Carolina today. 🙄❄️pic.twitter.com/P0qij3NKXM — CLTGuide (@CLTGuide) February 1, 2026

BLIZZARD conditions with #bombcyclone on Emerald Isle to Swansboro, North Carolina as very heavy #snow and even stronger winds have arrived! Life threatening conditions. Supercells in the warm sector over the oceab#snowstorm coverage for @accuweather pic.twitter.com/4XJ7RIYXW2 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) February 1, 2026

Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία έπεσε στους –4°C, τη χαμηλότερη τιμή για μήνα Φεβρουάριο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Στην πολιτεία που φημίζεται για τις παραλίες και το ζεστό της κλίμα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν ένα ασυνήθιστο φαινόμενο: πτώσεις ιγκουάνα από δέντρα λόγω του ψύχους.

Big snow drifts piled up in Swansboro, North Carolina after #bombcyclone – WATCH as it happened: https://t.co/QkeZLLJakr pic.twitter.com/1a8N8bnAWh — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) February 1, 2026

Το φαινόμενο με τα ιγκουάνα

Όταν η θερμοκρασία πλησιάζει ή πέφτει κάτω από το μηδέν, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία άγριας πανίδας της Φλόριντα.

Τα ερπετά δεν πεθαίνουν, αλλά παραμένουν ακίνητα μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία. Η υπηρεσία συνέστησε στους κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βρουν στο έδαφος, προειδοποιώντας ωστόσο να μην τα μεταφέρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά όταν ζεσταθούν.

Πολλοί κάτοικοι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες με τις μεγάλες φυτοφάγες σαύρες πεσμένες στο έδαφος, αδρανείς από το κρύο.

Χιονοθύελλες και προβλήματα στις μεταφορές

Το νέο κύμα κακοκαιρίας ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 100 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα σε πολιτείες όπως το Μισισιπή, το Τενεσί και η Λουιζιάνα.

Gastonia, North Carolina train-truck crash: Blue Swift semi-truck stuck on snowy tracks at Airline Ave & Poplar St in Gastonia, Gaston County hit by train. #NC_snow Driver escaped unharmed before impact—no injuries. Cab heavily damaged; roads closed for cleanup amid snowstorm. pic.twitter.com/dSt4YyKSLW — GeoTechWar (@geotechwar) February 1, 2026

Το σαββατοκύριακο, οι χιονοπτώσεις περιορίστηκαν σε λίγες πολιτείες του νοτιοανατολικού τομέα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές, όπως κοντά στην Ουίλμιγκτον της Βόρειας Καρολίνας, το ύψος του χιονιού έφτασε τα 40 εκατοστά.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, οι χιονοπτώσεις —οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες— προκάλεσαν περισσότερα από 1.000 τροχαία και δύο θανάτους.

🚨#BREAKING: A HOME IN THE OUTER BANKS OF NORTH CAROLINA HAS JUST COLLAPSED INTO THE OCEAN DURING THE WINTER STORM. pic.twitter.com/9bTTILum4B — Matt Van Swol (@mattvanswol) February 1, 2026

Εντυπωσιακά πλάνα από την αστυνομία της Γκαστόνια δείχνουν τρένο να συγκρούεται με φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί σε ισόπεδη διάβαση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εκτροχιασμός.

BRRR, FROZEN FLORIDA 🥶: Icicles are seen in Lakeland, Florida as the state experiences freezing temperatures this weekend. Parts of Florida are under Extreme Cold Warnings until Monday morning as an arctic blast grips the East Coast. pic.twitter.com/JbM7l4d1ha — FOX Weather (@foxweather) February 2, 2026

Περισσότερες από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightAware, με το αεροδρόμιο της Σάρλοτ να πλήττεται περισσότερο, ακυρώνοντας πάνω από τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις.

Αναβολή δοκιμής της NASA

Η έντονη βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει σημαντική δοκιμή πυραύλου στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα. Ο πύραυλος προορίζεται για την επερχόμενη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.