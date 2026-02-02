  • Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές χιονοπτώσεις επηρέασε τη νοτιοανατολική περιοχή των ΗΠΑ, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες.
  • Στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες καταγράφηκαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων και ακυρώσεις πτήσεων, παρά τις συστάσεις των αρχών για περιορισμό των μετακινήσεων.
  • Το κύμα πολικού ψύχους έπληξε σπάνια και τη Φλόριντα, όπου σημειώθηκαν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, με ιγκουάνα να πέφτουν από δέντρα λόγω του ψύχους.

Κακοκαιρία σάρωσε το σαββατοκύριακο τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και παράξενα φαινόμενα, όπως ιγκουάνα που έπεφταν από δέντρα στη Φλόριντα, παραλυμένα από το ψύχος.

Από το Σάββατο, ισχυρές χιονοπτώσεις στη Βόρεια Καρολίνα και σε γειτονικές πολιτείες του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα, παρά τις εκκλήσεις των αρχών να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Παράλληλα, σημειώθηκαν εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

Αν και το χειρότερο κύμα φαίνεται να έχει περάσει, το σχεδόν πολικό ψύχος επιμένει σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, πλήττοντας ακόμη και τη Φλόριντα, όπου καταγράφηκαν σπάνιες θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία έπεσε στους –4°C, τη χαμηλότερη τιμή για μήνα Φεβρουάριο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Στην πολιτεία που φημίζεται για τις παραλίες και το ζεστό της κλίμα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν ένα ασυνήθιστο φαινόμενο: πτώσεις ιγκουάνα από δέντρα λόγω του ψύχους.

Το φαινόμενο με τα ιγκουάνα

Όταν η θερμοκρασία πλησιάζει ή πέφτει κάτω από το μηδέν, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία άγριας πανίδας της Φλόριντα.

Τα ερπετά δεν πεθαίνουν, αλλά παραμένουν ακίνητα μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία. Η υπηρεσία συνέστησε στους κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βρουν στο έδαφος, προειδοποιώντας ωστόσο να μην τα μεταφέρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά όταν ζεσταθούν.

Πολλοί κάτοικοι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες με τις μεγάλες φυτοφάγες σαύρες πεσμένες στο έδαφος, αδρανείς από το κρύο.

Χιονοθύελλες και προβλήματα στις μεταφορές

Το νέο κύμα κακοκαιρίας ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 100 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα σε πολιτείες όπως το Μισισιπή, το Τενεσί και η Λουιζιάνα.

Το σαββατοκύριακο, οι χιονοπτώσεις περιορίστηκαν σε λίγες πολιτείες του νοτιοανατολικού τομέα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές, όπως κοντά στην Ουίλμιγκτον της Βόρειας Καρολίνας, το ύψος του χιονιού έφτασε τα 40 εκατοστά.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, οι χιονοπτώσεις —οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες— προκάλεσαν περισσότερα από 1.000 τροχαία και δύο θανάτους.

Εντυπωσιακά πλάνα από την αστυνομία της Γκαστόνια δείχνουν τρένο να συγκρούεται με φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί σε ισόπεδη διάβαση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εκτροχιασμός.

Περισσότερες από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightAware, με το αεροδρόμιο της Σάρλοτ να πλήττεται περισσότερο, ακυρώνοντας πάνω από τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις.

Αναβολή δοκιμής της NASA

Η έντονη βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει σημαντική δοκιμή πυραύλου στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα. Ο πύραυλος προορίζεται για την επερχόμενη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.

