Μία έκπληξη περίμενε όσους κυκλοφορούσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) από την οδό Μπουνιαλή στο κέντρο των Χανίων, καθώς ένα τεράστιο… ιγκουάνα έκανε την εμφάνισή του στον δρόμο και «έκοβε» βόλτες μπροστά από τα εμπορικά καταστήματα.

Το υπερμεγέθες ερπετό, συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα, με τους περαστικούς να σπεύδουν να το απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στην πόλη.

Φυσικά, αρκετοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να το πιάσουν, ώστε να μην βγει στον δρόμο και κινδυνέψει, με έναν νεαρό τελικά να είναι εκείνος, που κατάφερε να το προσεγγίσει και να το περισυλλέξει, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.