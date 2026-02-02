Το Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά 40% από τα ιστορικά υψηλά του 2025, πέφτοντας κάτω από τα 76.000 δολάρια λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών και μείωσης ρευστότητας στην αγορά.

Η αγορά στρέφεται σε πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι, με τον χρυσό να φτάνει πρόσφατα σε επίπεδα-ρεκόρ 5.600 δολαρίων ανά ουγγιά πριν υποχωρήσει στα 4.800 δολάρια.

Η πτώση του Bitcoin οφείλεται κυρίως σε απουσία αγοραστών και αναμονές για συνέχιση της πτώσης, διαφέροντας από προηγούμενες πωλήσεις πανικού.

Υποχώρηση κατά 40% από τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει το 2025 σημειώνει πλέον το Bitcoin. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε κάτω από τα 76.000 δολάρια λόγω νέας εξόδου «παικτών» που ανησυχούν για γεωπολιτικούς κινδύνους και για συνεχιζόμενη υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου εν μέσω γενικότερης μείωσης ρευστότητας στην αγορά. Η βουτιά στις τιμές του Bitcoin καταγράφηκε καθώς η αγορά έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό σε πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι, ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου για γεωπολιτικές εξελίξεις και εν μέσω φόβων για πιθανή νέα επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ κυρίως προς την Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες.

Ο χρυσός τις προηγούμενες ημέρες είχε φτάσει στα επίπεδα-ρεκόρ των 5.600 δολαρίων η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 23% μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, για να υποχωρήσει στη συνέχεια στα επίπεδα των 4.800 δολαρίων περίπου.

Αυτή τη φορά η υποχώρηση του Bitcoin αποδίδεται σε απουσία αγοραστών και προσδοκιών για συνέχιση της θετικής πορείας, σε αντίθεση με το παρελθόν που είχαν καταγραφεί πωλήσεις πανικού.

Σε αντίθεση με την τελευταία μεγάλη πτώση του κρυπτονομίσματος τον Οκτώβριο, αυτή τη φορά δεν υπήρξε μεμονωμένο γεγονός για την πτώση – αλλά διαρκής εξασθένηση της ζήτησης, μείωση της ρευστότητας και αποσύνδεση του νομίσματος από την πορεία άλλων περιουσιακών στοιχείων, σχολίαζε το Bloomberg. Το Bitcoin δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στα γεωπολιτικά στρες, κυρίως την απειλή πολέμου στο Ιράν, την αδυναμία του δολαρίου ή τα ράλι των πολύτιμων μετάλλων, ανέφεραν διεθνείς αναλυτές. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των βίαιων διακυμάνσεων του χρυσού και του ασημιού τις τελευταίες εβδομάδες, τα κρυπτονομίσματα δεν κατέγραφαν καμία σοβαρή εναλλαγή στις τιμές τους, σημειώνεται.

Το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 11% τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση του – το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2018. Εκείνη τη χρονιά είχε καταγραφεί συντριβή τιμών που ακολούθησε την έκρηξη των αρχικών προσφορών κρυπτονομισμάτων του 2017. Πλέον παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο Bloomberg ανέφεραν ότι δεν περιμένουν από το Bitcoin να πιάσει ξανά μέσα στο 2026 τα ιστορικά του υψηλά.

Το Bitcoin είχε φτάσει στα επίπεδα-ρεκόρ των 125.000 δολαρίων στα τέλη του περασμένου έτους, καθώς οι επενδυτές επηρεάστηκαν από τις φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα κινήσεις που είχε κάνει τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τότε είχε χαλαρώσει η εποπτεία και είχαν ψηφιστεί νέοι κανόνες για τα λεγόμενα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins). Και άλλα κρυπτονομίσματα όπως το ethereum και το solana έχουν επίσης χάσει απότομα την αξία τους από τα υψηλά τους πέρυσι.

Μεγαλύτερο ρίσκο

Οι απειλές του Τραμπ για νέους δασμούς, οι απαιτήσεις του να καταλάβει τη Γροιλανδία και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις με το Ιράν και τη Βενεζουέλα έχουν τώρα κάνει τους επενδυτές να σπεύσουν να αγοράσουν χρυσό και ασήμι. Οι παίκτες των αγορών αντιμετωπίζουν αυτό το διάστημα τα κρυπτονομίσματα ως περιουσιακό στοιχείο με ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο σε σύγκριση με το παρελθόν.

Οσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να αναλαμβάνουν μεγάλα ρίσκα έχουν επίσης τραφεί σε άλλες μορφές επενδύσεων. Τέτοιες είναι πλατφόρμες που επιτρέπουν σε παίκτες να στοιχηματίζουν σε γεγονότα, όπως το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και ποιος θα κερδίσει το Αυστραλιανό Οπεν στο τένις, δείχνουν στοιχεία των «Financial Times».