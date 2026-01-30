Την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να διεξαχθεί άμεσα συζήτηση στη Βουλή για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην κυβερνητική στρατηγική, την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ευθέως στην τελευταία κοινοβουλευτική ομιλία του, κάνοντας λόγο για έναν «στρατό προπαγάνδας» που χρηματοδοτείται με δημόσιο χρήμα για να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και να ευτελίζει τους θεσμούς, καθώς και για συστηματική αποδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας.

Ο Ανδρουλάκης στηλίτευσε, επίσης, την «κατά παραγγελία νομοθέτηση», στρεφόμενος εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια. Κατά πληροφορίες, η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με το αίτημα προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών, θα σταλεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Και θα αναφέρεται στα ζητήματα αυτά, με αναφορές περί απαξίωσης των θεσμών, λειτουργίας ανεξάρτητων Αρχών, το σκάνδαλο των υποκλοπών, την ποιότητα των εξεταστικών επιτροπών και την κακή νομοθέτηση.

«Εργαλειοποίηση» υπό τον μανδύα της συναίνεσης

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτικό προς το κυβερνητικό αίτημα για συναίνεση στην εκλογή νέων επικεφαλής στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Συνήγορο του Πολίτη. Για τη Χαριλάου Τρικούπη, η ξαφνική σπουδή της κυβέρνησης για συνεννόηση δεν είναι παρά μια προσπάθεια «νομιμοποίησης» των πεπραγμένων της και εργαλειοποίησης των θεσμών.

Ειδικότερα δε για την αλλαγή φρουράς στην ΑΔΑΕ οι επιφυλάξεις πηγάζουν κι από την πρόσφατη εμπειρία της στοχοποίησης της Αρχής και τους τέως προέδρου της, Χρήστου Ράμμου, επειδή ερεύνησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το μήνυμα που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές: δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» για να τοποθετηθούν αρεστοί στην κυβέρνηση επικεφαλής, οι οποίοι θα θάψουν τις εκκρεμείς υποθέσεις. Η συναίνεση, τονίζουν, απαιτεί σεβασμό και όχι εκβιαστικά διλήμματα για τον ελεγκτικό έλεγχο της εξουσίας.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάδειξη του σκανδάλου των υποκλοπών, ειδικά υπό το φως των όσων αποκαλύπτονται στην εν εξελίξει δίκη των ιδιωτών που συνδέονται με την εισαγωγή και τη λειτουργία του λογισμικού Predator. Οι μάρτυρες και τα στοιχεία που εισφέρονται στη δίκη καταρρίπτουν τόσο το κυβερνητικό αφήγημα όσο και το πόρισμα του Αρείου Πάγου, ενισχύοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ περί οργανωμένης συγκάλυψης και ενιαίου κέντρου ΕΥΠ και Predator. Τέλος, στην ατζέντα παραμένει πάντοτε ψηλά η διαχείριση υποθέσεων όπως η τραγωδία των Τεμπών και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την απόρριψη δικογραφιών, την παραπληροφόρηση και τις εξεταστικές-παρωδία.