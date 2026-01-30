Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει «όλη την αλήθεια» για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Εξέδωσε και σχετική, αυστηρή, ανακοίνωση. Γιατί τη ζητάει «όλη την αλήθεια»; Διακρίνει πουθενά κάποια πρόθεση να αποκρυβεί αυτή η αλήθεια; Να αλλοιωθεί; Να θέλει κάποιος να την κόψει και να τη ράψει όπως τον βολεύει, στα μέτρα του; Οχι, καλέ. Τίποτα από όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει καυτή την ανάσα στον αυχένα του, της «προέδρου» Καρυστιανού, η οποία, όπως θα θυμάστε, μια πρώτη νύξη την έκανε ήδη, ότι «κάτι παίζει» με τη φωτιά στο εργοστάσιο, και έσπευσε να προλάβει. Σου λέει, ας βάλω κι εγώ το θέμα με «όλη την αλήθεια», να βουτήξω στα σκοτεινά νερά των θεωριών συνωμοσίας, να κολυμπήσω. Γιατί δηλαδή, καλύτεροι είναι οι άλλοι, και ειδικά η «άλλη»; Δεν θα τον… αδικήσω τον φουκαρά τον ΣΥΡΙΖΑ που τρέμει η ψυχή του μέχρι τη διάλυση. Θα αναφέρω απλώς ότι και για τις θεωρίες συνωμοσίας ισχύει το κλασικό για τα μεταξωτά βρακιά. Θέλουν δουλίτσα ακόμη στην Κουμουνδούρου για να καταφέρουν να φτάσουν στο επίπεδο της «προέδρου» Καρυστιανού αλλά και του Βελόπουλου…

Με ανακοινωσούλες δεν γίνεται δουλειά.

Μυστήρια στην «αυλή»

Μια και το έφερε, έστω και διά της πλαγίας, η κουβέντα για την «πρόεδρο» Καρυστιανού, να αναφέρω ότι ο γνωστός Καραχάλιος, στον οποίο οφείλουμε ορισμένες από τις πιο «καυτές» λεπτομέρειες αναφορικά με την «πρόεδρο», μου απέστειλε προχθές το βράδυ – νύχτα δρα οι άνθρωπος – μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται, κατά τους ισχυρισμούς του, η γερόντισσα εκ Συρίας Ακυλίνα, η οποία, λέει, έχει ενοράσεις σχετικά με το τι πρέπει να πράξει η «πρόεδρος». Η φωτογραφία είναι του 2017 και ο Καραχάλιος θέτει το ερώτημα αν η «πρόεδρος» και οι περί αυτήν συμβουλεύτηκαν τη γερόντισσα Ακυλίνα πριν η Καρυστιανού προχωρήσει σε εκείνη τη βλακώδη ανάρτηση – ανακοίνωση περί Μητσοτάκη – Ερντογάν και ελληνοτουρκικών. Και δεν το αφήνει εκεί, αλλά προχωράει και ένα βήμα παρακάτω: θέτει το ερώτημα αν η μονή της οποίας προΐσταται η γερόντισσα Ακυλίνα προστατεύεται από Ρώσους και Τούρκους στην ταραγμένη περιοχή της Συρίας, όπου είναι εγκατεστημένη. Φυσικά δεν θα ακολουθήσω τον δρόμο που μου δείχνει – είναι επικίνδυνος. Θα σταθώ απλώς στο ότι αυτά τα σούρτα – φέρτα με τη γερόντισσα, που μιλάει, υποτίθεται, μόνο την αραμαϊκή γλώσσα, δεν με ενθουσιάζουν ιδιαίτερα. Αντίθετα, μου δημιουργούν την αίσθηση ότι μάλλον δικαιώνεται για όσα υποστηρίζει περί του «περίεργου» κόσμου που περιβάλλει την «πρόεδρο»…

Αποχωρήσεις

Ελα, ρε γαμώτο, έφυγε ακόμη ένας από το κόμμα του έκπτωτου προέδρου της καρδιάς μας Στέφανου Κασσελάκη. Και δεν έφυγε απλώς ο βουλευτής Αυλωνίτης (περί αυτού πρόκειται), πρώην ΣΥΡΙΖΑ και ίσως πλέον κοντά στο κόμμα της «προέδρου» Καρυστιανού, τον κατήγγειλε κι από πάνω τον λατρεμένο έκπτωτο πρόεδρο, ο αχάριστος. Ιδού: «Παραιτούμαι λοιπόν σήμερα από το Κίνημα Δημοκρατίας εξαιτίας της πραξικοπηματικής απόπειρας παραβίασης αρχών και κανόνων και την αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος, στην προκείμενη περίπτωση από έναν και μόνον άνθρωπο, τον πρόεδρο, σε βάρος του καταστατικού, ερήμην των Οργάνων και των μελών του κόμματος».

Αίσχος και ντροπή έχω να τονίσω, ειδικά για τους λόγους που επικαλείται περαιτέρω και σύμφωνα με τους οποίους αδυνατεί να συναινέσει «στην αλλαγή πορείας ενός Κινήματος που γεννήθηκε με κύριο σύνθημα τη Συμμετοχική Δημοκρατία και μεταλλάσσεται σε ένα αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα, χωρίς σαφή πολιτικό προσανατολισμό και ιδεολογική συγκρότηση»!!!

Μα είναι πράγματα αυτά; Στο τέλος της ημέρας θα τον αφήσουν μόνο με τη Ραλλία Χρηστίδου…

Και δεν έχει κάνει και εγκαίνια ο Τάιλερ στο γυμναστήριο. Να σκάσω είμαι, να σκάσω.

Ωρα αποφάσεων

Και δείτε τώρα πότε αποφάσισε να ξηλώσει το πουλόβερ αυτός ο Αυλωνίτης, εκ Κερκύρας ορμώμενος (που δεν είχε κανένα θέμα να διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ και να ακολουθήσει τον Κασσελάκη, που τώρα τον βρίσκει αντιδημοκράτη): την ώρα που το κόμμα οργανώνει το πρώτο του συνέδριο. Την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων στο γκρουπάκι της χαράς θα πάνε στο ΣΕΦ να συνεδριάσουν όλοι μαζί και να πάρουν αποφάσεις, αν θα συνεχίσει να υπάρχει ως κόμμα το Κίνημα Δημοκρατίας ή θα το πάρει και θα το σηκώσει κι αυτό ο αέρας, να ‘μαστε καλά να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

Εγώ είμαι με τον πρόεδρο της καρδιάς μας, πάντως. Που, απ΄ ό,τι καταλαβαίνω, έχει αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του ως κυβερνητικός εταίρος Μητσοτάκη, και οι άλλοι τον έχουν πάρει χαμπάρι και όπου φύγει φύγει. Το αναφέρω αυτό διότι τόσο ο Αυλωνίτης όσο και πριν απ’ αυτόν η Κυριακή Μάλαμα, που επίσης κούνησε μαντίλι στους κασσελάκηδες, αφήνουν χοντρά υπονοούμενα για την «αλλαγή» του προέδρου Στέφανου, η οποία ενδεχομένως να συνδέεται με τις (πολλές) φήμες ότι μπορεί να αποτελέσει ένα (ακόμη) δεκανίκι Μητσοτάκη σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας…

Ενα ακριβό σπορ

Τούτων δοθέντων, δεν βλέπω να έχει μεγάλη επιτυχία το εγχείρημα της αυτοχρηματοδότησης του Κινήματος από τον οβολό των οπαδών, και ειδικότερα των συνέδρων που θα μετάσχουν στο συνέδριο του Φαλήρου. Εντάξει, είπε μια κουβέντα ο πρόεδρος προ μηνών, δεν το δένουμε και κόμπο. Ακόμη κι αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει κάποιο σεβαστό ποσό, που, όσο και αν είναι, δεν θα φτάνει ούτε για ζήτω, «λεφτά υπάρχουν» – έχει ο πρόεδρος, όπως όλοι ξέρουμε. Το γνωρίζει και ο ίδιος πως ο «αρχηγός κόμματος» είναι ακριβό σπορ, ειδικά αν θέλεις να παίξεις και κάποιο ρόλο.

Τώρα βέβαια, αν έχεις αποφασίσει να συνεργαστείς με τον Μητσοτάκη και απλώς ψάχνεις τρόπο να τους το φέρεις με το μαλακό, τα οικονομικά του κόμματος πρέπει να είναι το τελευταίο που θα πρέπει να σε απασχολεί. Σημασία έχει να πάρεις τη σωστή απόφαση. Τα υπόλοιπα δεν έχουν την παραμικρή σημασία, αν γίνομαι αντιληπτός…

«Κοίτα με επιτέλους»

Το καινούργιο… χτύπημα του Μακάριου Λαζαρίδη, με την ακατάσχετη παπαρολογία περί Ιμίων, ελληνοτουρκικών σχέσεων κ.λπ., δεν είχε να κάνει με το ΠΑΣΟΚ και τον αείμνηστο Κώστα Σημίτη, όπως πολλοί το εξέλαβαν. Οχι! Είχε να κάνει με τον ίδιο τον πρόεδρο Κυριάκο Α’. Ο άνθρωπος είναι φανερό πως επιδίδεται σε κάθε είδους ατραξιόν, προκειμένου να δηλώσει στον πρόεδρο Κυριάκο την παρουσία του. Του φωνάζει από μακριά και με κάθε τρόπο «κοίτα με, επιτέλους», αλλά ο άλλος τον αγνοεί σταθερά. Και συνεχίζει ο φουκαράς να στήνει καβγάδες, να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, μήπως και τον προσέξει και τον βάλει σε κανένα υπουργείο, υφυπουργό, και πολύ του είναι. Το κακό γι’ αυτόν είναι ότι την άλλη εβδομάδα ολοκληρώνει το έργο της η μπαζοεξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θα έχει πεδίο για να τσακωθεί με κάποιον…