Το ζήτημα της Γροιλανδίας λειτουργεί πλέον ως καμπανάκι στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν το μήνυμα που επέλεξε να στείλει ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων, έχοντας στο πλευρό του την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και τον γροιλανδό ομόλογό της Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, που πραγματοποιούν περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Αρκτική εξελίσσεται σε νέο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, ο Μακρόν υπογράμμισε πως αυτή η αφύπνιση αφορά την επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, τη συμβολή μας στην ασφάλεια της περιοχής και τη θωράκιση απέναντι στην ξένη ανάμειξη, την παραπληροφόρηση και την κλιματική κρίση.

Με μια σαφή δήλωση αλληλεγγύης προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε ότι η Γαλλία παραμένει αμετακίνητη στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας τους, σεβόμενη τις βασικές αρχές της χάρτας του ΟΗΕ, ενώ τάχθηκε υπέρ ενισχυμένης παρουσίας της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ στην Αρκτική απέναντι στις φιλοδοξίες Ρωσίας και Κίνας.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν τόνισε ότι υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να παραβιαστούν στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή απέναντι σε μια όλο και πιο επιθετική Ρωσία.

«Νομίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρώπη πήρε ορισμένα μαθήματα», είπε σε συνέντευξη Τύπου με τον Μακρόν και τον Νίλσεν, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν. Επεσήμανε ότι η κρίση έδειξε πως η πλειονότητα των Ευρωπαίων βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος και κατάφερε να ενωθεί για να αποκρούσει τις απαιτήσεις του Τραμπ, ιδιαίτερα την απειλή πρόσθετων δασμών σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη. Τονίζοντας ότι η παγκόσμια τάξη έχει αλλάξει οριστικά και εκφράζοντας ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να γίνει ισχυρότερη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη διατλαντικής.

Το ρήγμα μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δύο ιδρυτικών μελών του ΝΑΤΟ, φαινόταν τις προηγούμενες εβδομάδες να απειλεί το μέλλον της στρατιωτικής συμμαχίας, αν και πλέον η σύγκρουση έχει μεταφερθεί σε διπλωματικό επίπεδο.